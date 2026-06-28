أمين عام الجامعة العربية يدين استمرار الإعتداءات الإيرانية على دولة الكويت ومملكة البحرين

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة اليوم الأحد استمرار الإعتداءات الإيرانية الغادرة على دولة الكويت ومملكة البحرين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة الدول وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد أبو الغيط في بيان على ضرورة الإيقاف الفوري لجميع الأعمال العدوانية الإيرانية التي تستهدف دول الخليج وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي محملا ايران المسؤولية الكاملة عن أفعالها غير المشروعة التي تقوض الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية الرامية الى تحقيق السلام في المنطقة.

وأكد في هذا الصدد وقوف الجامعة العربية إلى جانب دولة الكويت ومملكة البحرين قيادة وشعبا والتضامن الكامل معهما في جميع الإجراءات التي تتخذانها لإيقاف الإعتداءات الايرانية داعيا جميع الاطراف الى الالتزام بخفض التصعيد ودعم الجهود الرامية الى التهدئة وصولا إلى وقف مستدام لإطلاق النار.