السعودية تدين بأشد العبارات الإعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين

العلم السعودي

اعربت المملكة العربية السعودية اليوم الاحد عن ادانتها واستنكارها بأشد العبارات الإعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين وكذلك على أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رفض المملكة القاطع لهذه الإعتداءات باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مشددة على أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت المملكة العربية السعودية تضامنها مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات لصون سيادتهما وأمنهما.