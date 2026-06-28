مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت ومملكة البحرين وتؤكد تضامنها الكامل معهما

وزارة الخارجية المصرية

دانت مصر اليوم الأحد بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين بصواريخ وطائرات مسيرة معتبرة انها انتهاكا صارخا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وتصعيدا مرفوضا يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ التهدئة وخفض التوتر في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية المصرية في بيان “تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين ودعمها التام لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما”.

وشددت في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بالمسار التفاوضي القائم ودعم “الجهود الجادة” المبذولة لخفض حدة التصعيد في المنطقة واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لتسوية النزاعات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.