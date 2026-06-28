تأهل الأرجنتين والنمسا والجزائر إلى دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم

منتخب الأرجنتين يتأهل إلى دور الـ32 بعد فوزه على الأردن 3 - 1 ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات

تأهلت منتخبات الأرجنتين والنمسا والجزائر اليوم الأحد إلى دور ال32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في كندا والولايات المتحدة والمكسيك بعد ختام منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وأقيمت مباراة الأرجنتين والأردن على ملعب (إيه تي آند تي) في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية حيث نجح المنتخب الأرجنتيني في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وافتتح المنتخب الأرجنتيني التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق جيوفاني لو سيلسو من ركلة حرة مباشرة قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني قلص المنتخب الأردني الفارق عبر موسى التعمري في الدقيقة 55 فيما حسم ليونيل ميسي اللقاء بتسجيل الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 80 من ركلة حرة.

وفي المباراة الثانية التي جمعت النمسا والجزائر على ملعب (أروهيد) في مدينة كانساس بولاية ميزوري الأمريكية انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منتخب في مباراة شهدت تقلبات مثيرة.

وتقدم المنتخب النمساوي أولا عن طريق ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 28 قبل أن يدرك المنتخب الجزائري التعادل بواسطة رفيق بلغالي في الدقيقة 45 ثم عادت النمسا للتقدم بهدف مارسيل سابيتزر في الدقيقة 55.

ونجحت الجزائر في قلب النتيجة بعدما سجل رياض محرز هدفين في الدقيقتين 60 و93 إلا أن المنتخب النمساوي خطف التعادل في الوقت بدل الضائع عبر ساسا كالادزيتش في الدقيقة 96 لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لكل منهما.

وبهاتين النتيجتين تصدر المنتخب الأرجنتيني ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط ليضمن التأهل إلى دور ال32 فيما جاء المنتخب النمساوي في المركز الثاني برصيد أربع نقاط وتأهل برفقة الجزائر التي حلت في المركز الثالث برصيد أربع نقاط ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث بينما ودع المنتخب الأردني البطولة بعد احتلاله المركز الرابع من دون نقاط.