تأهل كولومبيا والبرتغال والكونغو إلى دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم

جانب من مباراة كولومبيا والبرتغال

تأهلت منتخبات كولومبيا والبرتغال والكنوغو الديمقراطية إلى الدور ال32 من كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في كندا والولايات المتحدة والمكسيك بعد تعادل كولومبيا مع البرتغال دون أهداف وفوز الكونغو على أوزبكستان (3-1) ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة ال11.

وأقيمت مباراة كولومبيا والبرتغال في مدينة (ميامي) بولاية (فلوريدا) الأمريكية وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت في مدينة (أتلانتا) بولاية (جورجيا) الأمريكية افتتح إلدور شوموردوف التسجيل لأوزبكستان في الدقيقة العاشرة قبل أن يدرك يوان ويسا التعادل للكونغو الديمقراطية من ركلة جزاء في الدقيقة ال68.

ثم أضاف فيستون مايلي الهدف الثاني في الدقيقة ال78 قبل أن يختتم ويسا الثلاثية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وبهاتين النتيجتين تصدر منتخب كولومبيا المجموعة ال11 برصيد سبع نقاط بينما حل منتخب البرتغال ثانيا برصيد خمس نقاط ليتأهلان مباشرة فيما حصد منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثالث وتأهل كأفضل فريق حل بالمرتبة الثالثة برصيد أربع نقاط وتذيل منتخب أوزبكستان ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط ليودع البطولة رسميا.