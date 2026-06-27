وكيل وزارة الصحة يؤكد أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعين الصحي والأكاديمي

وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة عبدالله الصباح

أكد وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة عبدالله الصباح على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعين الصحي والأكاديمي بما يدعم جهود تطوير التعليم الطبي ويعزز مجالات التدريب والبحث العلمي ويسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية لتحقيق الأهداف الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع وصولا للأهداف المشتركة وتطلعات الدولة المستقبلية.

وذكرت (الصحة) في بيان اليوم السبت أن الشيخ الدكتور سلمان الصباح عضو مجلس جامعة عبدالله السالم شارك في اجتماع مجلس الجامعة حيث رحب المجلس بانضمامه إلى عضويته متمنيا له التوفيق والإسهام في دعم مسيرة الجامعة وتحقيق أهدافها.

وأضافت أن الاجتماع ناقش الاستعدادات الخاصة بإطلاق كلية الطب في الجامعة والمقرر استقبال الدفعة الأولى من طلبتها خلال العام الأكاديمي 2026–2027 إلى جانب متابعة الخطط الأكاديمية والتنظيمية اللازمة لضمان جاهزية الكلية وانطلاقتها بما يواكب تطلعات الدولة في تطوير منظومة التعليم الطبي.

وأوضحت أن هذا التعاون يأتي امتدادا للعلاقات المؤسسية القائمة بين الوزارة والجامعة والبناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بما يعزز مجالات التعاون في التعليم والتدريب والبحث العلمي ويسهم في دعم المبادرات المشتركة وتحقيق الأهداف الوطنية.