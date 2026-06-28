تأهل إنكلترا وكرواتيا وغانا إلى دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم

فرحة لاعبي إنكلترا بالفوز والتأهل

تأهلت منتخبات إنكلترا وكرواتيا وغانا اليوم السبت إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في ختام منافسات المجموعة ال12 بفوز كل من إنجلترا على بنما (2 – 0) وكرواتيا على غانا (2 – 1).

ففي المباراة الأولى التي أقيمت على ملعب (ميتلايف) في مدينة (نيو جيرسي) الأمريكية تمكن المنتخب البنمي من الصمود وتقديم أداء جيد في الشوط الأول إلا أن المنتخب الإنكليري كان الأفضل والأخطر على المرمى وتفوق على دفاع بنما وتمكن من تسجيل ثنائية بالشوط الثاني.

وافتتحت إنكلترا التسجيل عن طريق جود بيلينغهام في الدقيقة ال62 ومن ثم أضاف زميلة هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة ال67.

وفي المباراة الثانية التي احتضنها ملعب (لينكون فاينانشال فيلد) في (فيلادلفيا) كان اللقاء متكافئا من قبل طرفي اللقاء إلا أن كرواتيا تمكنت من الفوز بهدفين لهدف ومن ثم العبور إلى الدور المقبل.

وافتتح بيتار سوتشيتش التسجيل لكرواتيا في الدقيقة ال31 فيما أدركت غانا التعادل في شوط المباراة الثاني في الدقيقة ال73 عن طريق دريك لوكاسن إلا أن كرواتيا سجلت هدف الفوز عن طريق نيكولا فلاسيتش في الدقيقة ال83.

وبهاتين النتيجتين اختتم المنتخب الإنجليزي منافسات المجموعة ال12 في الصدارة بسبع نقاط فيما حل منتخب كرواتيا ثانيا بست نقاط ليتأهل المنتخبان إلى دور الـ32.

وجاءت غانا في المركز الثالث بأربع نقاط لتتمكن من التأهل للدور التالي للمونديال ضمن أفضل فرق تحتل المركز الثالث في حين ودع منتخب بنما البطولة بعدما ظل في المركز الرابع دون نقاط.