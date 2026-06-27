رئيس الاتحاد البرلماني العربي يؤكد أهمية العمل البرلماني المشترك لتوحيد المواقف العربية

رئيس الاتحاد البرلماني العربي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ

أكد رئيس مجلس الشورى السعودي رئيس الاتحاد البرلماني العربي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ اليوم السبت أهمية العمل البرلماني المشترك باعتباره أحد المسارات الداعمة للحوار والتنسيق بين البرلمانات العربية وتوحيد المواقف تجاه القضايا المشتركة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها آل الشيخ أمام في افتتاح أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي يعقد بالشراكة بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي في مقر جامعة الدول العربية.

وقال إن تولي المملكة العربية السعودية رئاسة الاتحاد البرلماني العربي يمثل مسؤولية تعتز بها ويجسد حرصها على مواصلة مسيرة الاتحاد بما يلبي تطلعات البرلمانات العربية ويعزز العمل العربي المشترك.

وأضاف أن رئاسة السعودية للاتحاد جاءت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان مؤكدا أن هذا الدعم يعكس اهتمام المملكة بتعزيز العمل البرلماني العربي المشترك.

وأوضح أن البرلمانات العربية تتحمل مسؤولية مواصلة العمل بروح التضامن والتعاون وتعزيز التنسيق العربي بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويواكب تطلعاتها.

وأعرب آل الشيخ عن شكره لرئيس البرلمان العربي محمد اليماحي وللقائمين على تنظيم المؤتمر متمنيا أن تسهم مداولاته ونتائجه في تعزيز التعاون البرلماني العربي ودعم مسيرة العمل العربي المشترك.

ويبحث المؤتمر عددا من القضايا ذات الأولوية للعمل البرلماني العربي في مقدمتها تعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتعزيز السيادة الرقمية العربية.

ومن المقرر أن يصدر عن المؤتمر قرارات بشأن الاعتداءات التي استهدفت سيادة الدول العربية والسياسات الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية إلى جانب اقرار رؤية برلمانية عربية استرشادية لتعزيز السيادة الرقمية العربية.