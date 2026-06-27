تأهل إسبانيا والرأس الأخضر إلى دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم

لاعبان من الرأس الأخضر يحتفلان بالتأهل إلى دور الـ32

تأهل منتخبا إسبانيا والرأس الأخضر فجر اليوم السبت إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بفوز الأولى على أوروغواي (1 – 0) وتعادل الثانية مع السعودية من دون أهداف ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة.

وأقيمت مباراة إسبانيا وأوروغواي على ملعب (غوادالاخارا) في مدينة (غوادالاخارا) بولاية (خاليسكو) المكسيكية وسجل أليكس باينا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ42.

وشهدت المباراة طرد لاعب أوروغواي أغوستين كانوبيو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الثاني.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت على ملعب (هيوستن) في مدينة (هيوستن) بولاية (تكساس) الأمريكية انتهت مواجهة الرأس الأخضر والسعودية بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وبهذه النتائج تصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في كندا والولايات المتحدة والمكسيك برصيد سبع نقاط وحل منتخب الرأس الأخضر ثانيا برصيد ثلاث نقاط ليتأهل المنتخبان معا إلى دور الـ32.

وفي المقابل حل منتخب أوروغواي في المركز الثالث برصيد نقطتين فيما جاء المنتخب السعودي رابعا بنقطتين أيضا بفارق الأهداف ليودع المنتخبان البطولة رسميا.