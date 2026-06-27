تأهل مصر وبلجيكا إلى دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم

مصر تتأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد تعادلها مع إيران 1 - 1

تأهل منتخبا مصر وبلجيكا اليوم السبت إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في كندا والولايات المتحدة والمكسيك بعد تعادل المنتخب المصري مع نظيره الإيراني (1-1) وفوز المنتخب البلجيكي على نيوزيلندا (5-1) ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة في البطولة.

وأقيمت مباراة مصر وإيران على ملعب (لومن) في مدينة (سياتل) بولاية (واشنطن) الأمريكية حيث تقدم المنتخب المصري مبكرا عن طريق محمود صابر في الدقيقة الخامسة قبل أن يدرك المنتخب الإيراني التعادل في الدقيقة الـ14 بواسطة رامين رضائيان لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت على ملعب (بي سي بليس) في مدينة (فانكوفر) الكندية افتتح لياندرو تروسارد التسجيل للمنتخب البلجيكي في الدقيقة الـ28 قبل أن يلحقه بهدفه الشخصي الثاني بالدقيقة الـ50 ثم عزز كيفن دي بروين تقدم منتخب بلاده بالهدف الثالث في الدقيقة الـ66.

وقلص إيلايجا جاست الفارق لصالح نيوزيلندا بهدف في الدقيقة الـ84 غير أن روميلو لوكاكو فرض صدارة المنتخب البلجيكي في اللقاء بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الـ86 وختم أليكسيس ساليمايكرز مهرجان الأهداف في المباراة بالدقيقة الـ94 لتفوز بلجيكا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وبهذه النتائج تصدر المنتخب البلجيكي ترتيب المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط وبفارق الأهداف أمام المنتخب المصري صاحب المركز الثاني بالرصيد ذاته ليتأهل المنتخبان إلى دور الـ32.

واحتل المنتخب الإيراني المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ليترقب نتائج بقية المجموعات أملا في التأهل ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في حين ودع منتخب نيوزيلندا البطولة بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.