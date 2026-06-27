مونديال 2026: فرنسا والنرويج تتأهلان للدور 32 وخروج العراق بخسارة ثالثة تواليا 0 – 5 أمام السنغال

لحظة طرد لاعب العراق في مباراة السنغال

تأهل منتخبا فرنسا والنرويج إلى الدور الـ 32 بعد فوز فرنسا على النرويج (4-1) وفوز السنغال على العراق (5-0) بالجولة الأخيرة لحساب دور المجموعات عن المجموعة التاسعة بنهائيات كأس العالم 2026 والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

فعلى استاد بوسطن في ماساتشوسيت واصلت فرنسا عروضها القوية وحققت فوزها الثالث على التوالي بالبطولة والذي جاء على حساب النرويج برباعية مقابل هدف واحد وتألق المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بتسجيله ثلاثية هاتريك بالدقائق 7 و 20 و 32 وأضاف زميله دوي الهدف الرابع بالدقيقة 94+ فيما سجل هدف النرويج الوحيد اسغارد بالدقيقة 21.

وفي المباراة الثانية تغلب منتخب السنغال على نظيره العراقي بخماسية نظيفة وافتتح حبيب ديارا أهداف السنغال بالدقيقة الرابعة وأضاف اسماعيليا سار الهدف الثاني بالدقيقة 56 وسجل بيبي غاي هدفين بالدقائق 59 و71 وختم ندياي خماسية السنغاليين بالدقيقة 82.

وبهذه النتائج ضمنت كل من فرنسا والنرويج العبور إلى الدور 32 إذ رفعت فرنسا رصيدها إلى (9 نقاط) بصدارة المجموعة وحلت النرويج بالمركز الثاني (6 نقاط) فيما جاءت السنغال بالمركز الثالث (3 نقاط) والعراق أخيرا بدون أي نقطة.