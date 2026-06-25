وزارة الصحة تطلق المرحلة الثانية من برنامج الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي “SRV”

الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور المنذر الحساوي

أطلقت وزارة الصحة المرحلة الثانية من برنامج الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) للوقاية من الأمراض التنفسية وحماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات من خلال توفير التطعيم الاختياري للأمهات الحوامل بهدف تعزيز المناعة المبكرة للرضع خلال الأشهر الأولى من حياتهم.

وذكرت وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم الخميس أن إدارة الصحة العامة نظمت ورشة تدريبية متخصصة للعاملين الصحيين تناولت أحدث المستجدات العلمية والاستراتيجيات الوقائية المعتمدة للوقاية من هذا الفيروس بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات وفق المعايير العالمية.

وأوضحت أن الخيارات الوقائية المتاحة تشمل تطعيم الحوامل خلال الفترة ما بين الأسبوعين (32–36) من الحمل أو إعطاء الأجسام المضادة للرضع عند الولادة أو مع بداية الموسم في حال عدم تلقي الأم للتطعيم بما يضمن توفير حماية فعالة للفئات المستهدفة.

وأشارت إلى استمرار توفير لقاح الفيروس المخصص للبالغين للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات من كبار السن وتشمل الأشخاص من 75 عاما فأكثر إضافة إلى الفئة العمرية من 50 إلى 74 عاما ممن يعانون من أمراض مزمنة أو عوامل خطورة صحية تزيد من احتمالية الإصابة بمضاعفات شديدة.

وبدوره أكد رئيس قسم مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور حمد بستكي وفق البيان أن الوقاية تمثل حجر الأساس في الحد من العبء الصحي الناتج عن الفيروس المخلوي التنفسي.

ولفت الدكتور بستكي إلى أن التطورات العلمية الحديثة وفرت أدوات وقائية فعالة تسهم في حماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات وتقليل الحاجة إلى التنويم بالمستشفيات والعناية المركزة بما يدعم جهود الوزارة في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الوقاية المجتمعية.

وبينت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى نتائج الترصد الوبائي والمتابعة المستمرة للمؤشرات الصحية واستكمالا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من البرنامج عبر توفير الأجسام المضادة طويلة المفعول للمواليد والتي أسهمت في تعزيز الحماية وتقليل الإصابات الشديدة المرتبطة بالفيروس في دولة الكويت خلال العام الماضي.