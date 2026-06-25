وزيرة التنمية والاستدامة تبحث مع سفير كازاخستان لدى البلاد تعزيز التعاون بالأمن الغذائي

وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج تبحث مع سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الكويت يرزان إيليكييف سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي

بحثت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج مع سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الكويت يرزان إيليكييف سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت الفليج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الجانبين استعرضا خلال اللقاء الذي عقد في مقر الهيئة العامة للبيئة الفرص المتاحة لتطوير الشراكة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في دعم المنظومات الغذائية وتعزيز استدامتها.

وأضافت أنه تم كذلك مناقشة آليات التعاون في مجالات الإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد الغذائي لضمان استقرار وتوافر الغذاء بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بتعزيز الأمن الغذائي بما يدعم الجهود الوطنية للبلدين ويحقق أهدافهما التنموية والاستدامة الغذائية على المدى الطويل.