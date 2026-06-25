النائب الأول ووزير الداخلية يشهد حفل تخريج 134 ضابط اختصاص برتبة ملازم في قوة الإطفاء

شهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الخميس حفل تخريج وأداء القسم لـ134 ضابط اختصاص برتبة ملازم في قوة الإطفاء العام بحضور رئيس القوة اللواء طلال الرومي.

وأعرب الشيخ فهد اليوسف في تصريح صحفي عن اعتزازه بالتضحيات التي يقدمها منتسبو (الإطفاء) لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات إذ “يواجهون حربا غير معلوم وقتها ومكانها وحجمها جاعلين الله سبحانه وتعالى نصب أعينهم”.

ونقل للخريجين تهنئة وتبريكات القيادة السياسية معربا عن فخره بوجوده بينهم في هذه المناسبة مطالبا إياهم بالمحافظة على القسم الذي أدوه لحماية الأرواح والممتلكات.

ودعا الخريجين إلى بذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن المعطاء ومواصلة الكفاءة في العمل والنهوض والارتقاء بمستوى أداء مهامهم في إنقاذ الأرواح والممتلكات.