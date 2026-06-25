بنك الخليج: 30 يونيو الموعد النهائي للإيداع والمشاركة في أول سحب على 200,000 دينار

فريق المبيعات يستقبل رواد مول 360

استعداداً لإطلاق سحوبات حساب مليونير الدانة بحلتها الجديد اعتباراً من سبتمبر المقبل، أعلن بنك الخليج أن 30 يونيو الجاري هو آخر يوم للإيداع والمشاركة في السحب الأول، وذلك وفقاً لنظام السحوبات الجديد على جائزة قيمتها 200,000 دينار، والذي يجري في تاريخ 9 سبتمبر المقبل، تحت إشراف مكاتب تدقيق عالمية وسيتم بثها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للبنك.

ووفقا لنظام السحوبات الجديد لحساب مليونير الدانة فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للجوائز إلى 3,500,000 دينار، وتشمل الجائزة الكبرى بقيمة 1,500,000 دينار، وجائزة بقيمة 1,000,000 دينار، إضافة إلى خمسة فائزين بجائزة قدرها 200,000 دينار لكل منهم، في خمس سحوبات مختلفة على مدار العام.

علي صعيد متصل، يترقب عملاء حساب “مليونير الدانة” الإعلان عن الفائز في السحب نصف السنوي على جائزة ال 1,000,000 دينار في 8 يوليو المقبل، بالإضافة إلى إعلان 10فائزين في السحب الشهري عن شهر يونيو بجائزة ألف دينار لكل منهم.

من جهة أخري، ومع بداية موسم الإجازات الصيفية يتواجد فريق مبيعات بنك الخليج في مول 360 اعتباراً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام للرد على استفسارات الرواد حول منتجات البنك المتنوعة، وفي مقدمتها حساب الراتب وسحوبات حساب مليونير الدانة بحلته الجديدة، وبرنامج نقاط الخليج الأكثر مكافأة في الكويت.

حساب الدانة.. ادخار وجوائز مليونيه

يذكر أن حساب “مليونير الدانة” من بنك الخليج أحد أبرز حسابات التوفير المرتبطة بالجوائز في دولة الكويت، إذ يواصل منذ إطلاقه عام 1998 تمكين العملاء من بناء مستقبل مالي أكثر استقراراً. وقد صُمّم الحساب لتعزيز ثقافة الادخار، ليكون خياراً مناسباً لكافة شرائح المجتمع، من الأطفال إلى البالغين، ومن مختلف الجنسيات.

ويتيح الحد الأدنى للإيداع، والبالغ 200 دينار، للعملاء التأهل للدخول في جميع السحوبات، بما فيها سحب المليون دينار والمليون ونصف المليون دينار، مما يوفر فرصاً متعددة للربح على مدار العام. كما تزداد فرص الفوز كلما ارتفعت قيمة المدخرات وطالت مدة الاحتفاظ بها، وذلك ضمن برنامج ولاء متميز يعزز تجربة العملاء.

ويتميز الحساب بمرونة كاملة في عمليات الإيداع والسحب في أي وقت، مع استمرار أهلية العميل للدخول في السحوبات. ويُعد حساب “مليونير الدانة” أكثر من مجرد حساب توفير، إذ يمثل تجربة ادخارية متكاملة تجمع بين الانضباط المالي وفرص الفوز، بما يعكس التزام بنك الخليج بتمكين عملائه من تحقيق أهدافهم المالية بثقة واستدامة.

برنامج “نقاط الخليج”.. الأكثر مكافأة في الكويت

يُعد برنامج نقاط الخليج الأكثر مكافأة للعملاء وأحد أسرع وأشمل برامج الولاء في الكويت، حيث يتيح للعملاء كسب النقاط عند استخدام البطاقات الائتمانية، ومن ثم استبدالها بسهولة عبر تطبيق بنك الخليج للهواتف الذكية.

ويتيح البرنامج عدة خيارات رئيسية، من أبرزها التسوق عبر متجر إلكتروني مبتكر يُعد الأول من نوعه في مصرفياً، حيث يمكن للعملاء شراء مجموعة واسعة من المنتجات باستخدام النقاط. كما يتيح البرنامج مشاركة النقاط مع الأهل والأصدقاء كهدايا رقمية مرنة، وتحويل النقاط إلى رصيد نقدي يضاف مباشرة إلى البطاقة الائتمانية المختارة، بالإضافة إلى استخدامها في حجز تذاكر السفر والفنادق وتأجير السيارات حول العالم.