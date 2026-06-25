وزارة المالية تحصد جائزة “صفقة العام” في أسواق الدين ضمن جوائز GBM لعام 2026

جائزة "صفقة العام" في أسواق الدين

حققت وزارة المالية إنجازاً دولياً بحصولها على جائزة صفقة العام “Deal of the Year” في فئة Global Banking & Markets ضمن جوائز GBM Middle East Awards 2026، تقديراً لنجاحها في إدارة الإصدار السيادي الذي استقطب اهتماماً واسعاً من المستثمرين، وأبرز قوة الأسس المالية لدولة الكويت وقدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية بشروط تنافسية.

ويعكس هذا التتويج المكانة المتقدمة التي وصلت إليها إدارة الدين العام في وزارة المالية في إدارة خطط التمويل السيادي بكفاءة واحترافية عالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وترسيخ حضور دولة الكويت في أسواق المال الإقليمية والدولية.

وبهذه المناسبة أكد مدير إدارة الدين العام السيد/ فيصل فهد المزيني أن هذا الإنجاز يعكس ثمرة العمل المؤسسي المتكامل بين جميع الجهات المعنية، مثمناً دور الهيئة العامة للاستثمار في عمليات الإصدار، وما تبذله من جهود داعمة تسهم في تطوير أدوات الدين العام وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم الاستدامة المالية على المدى الطويل.

كما أشاد المزيني بدور بنك الكويت المركزي في عمليات الإصدار المحلي، مؤكداً أن مساهماته كان لها أثر كبير في دعم استراتيجية التمويل وتعزيز كفاءة تنفيذ عمليات الإصدار، بما ينسجم مع توجهات الدولة في إدارة الدين العام وفق أسس مؤسسية ومهنية راسخة.

ومن الجدير بالذكر، أن الفوز بهذه الجائزة الدولية يشكل تقديراً لجهود الكفاءات الوطنية العاملة في هذا الملف الحيوي، وحافزاً لمواصلة البناء على هذا النجاح من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في إدارة الدين العام، وتعزيز الحضور الإيجابي لدولة الكويت في الأسواق المالية الدولية.