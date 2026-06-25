النائب الأول ووزير الداخلية: ضبط 95% من شحنات المخدرات بفضل تكامل جهود الجهات المعنية

انطلاق فعاليات الحملة الوطنية التوعوية الشاملة لمكافحة المخدرات تحت شعار "وطن يحميك"

قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط نحو 95 في المئة من شحنات المخدرات التي تحاول دخول البلاد وذلك بفضل التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ فهد اليوسف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش رعايته وحضوره اليوم الخميس انطلاق فعاليات الحملة الوطنية التوعوية الشاملة لمكافحة المخدرات تحت شعار (وطن يحميك) بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو كل عام.

وأضاف أن مكافحة المخدرات ليست مسؤولية وزارة الداخلية فحسب إنما هي ثمرة تعاون وتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة والجهات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام مؤكدا أن هذا التكامل يمثل أحد أهم عوامل النجاح في مواجهة هذه الآفة.

وأوضح أن الحكومة تولي ملف مكافحة المخدرات اهتماما بالغا ويحظى بدعم مباشر من القيادة العليا انطلاقا من حرصها على حماية المجتمع والشباب وتوفير كل الإمكانات اللازمة لدعم المنظومة الأمنية.

وذكر أن مهربي المخدرات يواصلون ابتكار وسائل جديدة لإخفاء المواد المخدرة الأمر الذي يقابله تطوير مستمر للإجراءات الأمنية من خلال تزويد الأجهزة المختصة بأحدث التقنيات وإيفاد رجال وزارة الداخلية ورجال الجمارك إلى الدورات التدريبية التخصصية لكشف هذه الأساليب وإحباطها.

وأشار إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت يوم أمس من ضبط شحنة من أوراق (A4) المشبعة بمواد مخدرة مبينا أن التدريب المستمر والدورات التخصصية واستخدام أحدث التقنيات مكنت رجال الإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات من مواكبة تلك الأساليب وإحباطها.

وأكد الشيخ فهد اليوسف أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في حماية الأبناء من آفة المخدرات مشددا على أن التوعية المجتمعية تمثل أحد أهم الأسلحة في مواجهة هذه الآفة.

وأفاد بأن تجار المخدرات يحاولون الوصول إلى كل بيت بمختلف الوسائل والأساليب الأمر الذي يتطلب وعيا أسريا ومجتمعيا متواصلا لحماية الأبناء وتعزيز دور الأسرة في المتابعة والوقاية.

ونبه إلى أن تفكك الأسرة وضعف المتابعة الأسرية وسوء التصرف في الأموال الممنوحة للأبناء تعتبر من أبرز العوامل التي قد تسهم في انحراف بعض الشباب داعيا أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وتعزيز الحوار معهم وحمايتهم من الوقوع في براثن المخدرات.

وأشاد بجهود رجال الإدارة العامة للجمارك باعتبارهم خط الدفاع الأول في المنافذ ورجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الذين يواصلون تطوير قدراتهم واكتساب أحدث الخبرات لمواكبة الأساليب الإجرامية المستحدثة.

وثمن الشيخ فهد اليوسف جهود وزارة الصحة في توفير المراكز والمستشفيات العلاجية الخاصة بعلاج الإدمان مشيرا إلى أن “الإدمان مرض يمكن التعافي منه متى ما توفرت الإرادة والعلاج المناسب والتعاون بين الأسرة والجهات المختصة”.

وأوضح أن المعرض المصاحب في الحملة يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور وتعريفهم بالأساليب التي يلجأ إليها تجار المخدرات لاستهداف الشباب مؤكدا أن الأطفال والناشئة هم الفئة الأكثر حاجة للتوعية بمخاطر هذه السموم.

واطلع الشيخ فهد اليوسف خلال جولته على الفعاليات والبرامج التوعوية المصاحبة المقامة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والهيئات ومؤسسات القطاع الخاص وجمعيات النفع العام.

ورافق النائب الأول ووزير الداخلية خلال الجولة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ووزير العدل المستشار ناصر السميط ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي حيث استمعوا إلى شرح من الجهات المشاركة حول المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها. وتقام الحملة في مجمع (الأفنيوز) لمدة ثلاثة أيام فيما تستمر برامجها التوعوية والعلاجية مدة شهر كامل بحملات ورسائل إعلامية وتنظم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بمشاركة وزارات الداخلية والشؤون والصحة والعدل والهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية وبرعاية الشريك الاستراتيجي بيت التمويل الكويتي وشركة زين للاتصالات.