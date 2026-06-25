وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأمريكي بالبحرين

ترأس وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الخميس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد في مملكة البحرين الشقيقة.

وذكرت (الخارجية) في بيان أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو أكدوا متانة العلاقة الراسخة التي تجمع بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية وروابط الصداقة التاريخية بين الجانبين كما تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الخليجية – الأمريكية والأخذ بمجالات الشراكة إلى آفاق أرحب وأكثر شمولا.

وأضافت أنه جرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات والمستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.