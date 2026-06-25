وزيرة الشؤون: مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال انطلاق الحملة الوطنية التوعوية الشاملة لمكافحة المخدرات تحت شعار "وطن يحميك"

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن مكافحة آفة المخدرات تعتبر مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والأسرة والمجتمع لإحداث الأثر المستهدف.

وقالت الدكتورة الحويلة في تصريح صحفي خلال اطلاق الحملة الوطنية التوعوية الشاملة لمكافحة المخدرات اليوم الخميس برعاية وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح تحت شعار (وطن يحميك) إن الحملة تجسد تكامل الجهود والشراكة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأضافت أن ذلك من شأنه رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية والأمنية إلى جانب تعزيز الوقاية والتدخل المبكر لدى الأسر والشباب لافتة إلى أن فعاليات الحملة تقام في مجمع (الأفنيوز) اعتبارا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام فيما تستمر برامجها التوعوية والعلاجية مدة شهر كامل بحملات ورسائل إعلامية.

وأعربت عن خالص الشكر والتقدير للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على رعايته للحملة ودعمه لها مثمنة جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في إنجاحها.

وذكرت أن الحملة تتضمن أيضا استقبال الحالات في مركز علاج الإدمان التابع لوزارة الصحة لتقديم العلاج والدعم النفسي والاجتماعي اللازم بسرية تامة مبينة أن الحملة ترمي إلى ترسيخ المسؤولية المجتمعية وحماية الشباب ودعم جهود الدولة للوصول إلى مجتمع أكثر وعيا وأمنا.

ووجهت الدكتورة الحويلة رسالة لكل أسرة وشخص يعاني من الإدمان بضرورة المبادرة إلى طلب المساعدة باعتبارها الخطوة الأولى للتعافي وعدم جعل الخوف أو الوصمة عائقا أمام طلب العلاج.

وأضافت “نحن إلى جانبكم لنمنح كل مريض فرصة حقيقية للعودة إلى أسرته ومجتمعه فردا متعافيا وفاعلا” وشددت على أهمية دور الأسرة في الوقاية والاحتواء وتشجيع أبنائها على طلب العلاج.

وحضر انطلاق الحملة وزير العدل المستشار ناصر السميط ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي وممثلون عن الوزارات والجهات المشاركة بما يعكس تكامل الجهود الوطنية في مواجهة آفة المخدرات وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها. يذكر أن الحملة التي تقام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات (26 يونيو كل عام) تشارك فيها جهات حكومية عدة تشمل وزارات الداخلية والشؤون والصحة والعدل والهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية وذلك برعاية الشريك الاستراتيجي بيت التمويل الكويتي وشركة زين للاتصالات.