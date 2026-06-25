سمو أمير البلاد يهنئ أمير دولة قطر بالذكرى الـ 13 لتوليه مقاليد الحكم

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم.

مشيدا سموه رعاه الله بالإنجازات التنموية والحضارية التي شهدتها دولة قطر الشقيقة بمختلف الميادين في عهد سموه الميمون والتي عززت من مكانتها الرفيعة لدى المجتمع الدولي.

مغتنما سموه حفظه الله هذه المناسبة للتعبير عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين وعن التطلع للارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة.

سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتمم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يحقق لدولة قطر وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والتطور والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.