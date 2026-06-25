تأهل المكسيك وجنوب إفريقيا إلى دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026

فرحة لاعبي جنوب أفريقيا بالتأهل

تأهل منتخبا المكسيك وجنوب إفريقيا اليوم الخميس إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في ختام منافسات المجموعة الأولى بفوز المكسيك على التشيك (3-0) وجنوب أفريقيا على كوريا الجنوبية (1-0).

ففي المباراة الأولى التي أقيمت على ملعب (أزتيكا) في العاصمة (مكسيكو سيتي) فرض المنتخب المكسيكي أفضليته أمام نظيره التشيكي وحسم المواجهة بثلاثية نظيفة سجلها ماتيو تشافيز في الدقيقة الـ55 ثم أضاف خوليان كينيونيس الهدف الثاني في الدقيقة الـ61 قبل أن يختتم ألفارو فيرنانديز الثلاثية في الوقت بدلا من الضائع من الشوط الثاني بالدقيقة الـ94.

وفي المباراة الثانية التي احتضنها ملعب (بي بي في أيه) في مدينة غوادالوبي المكسيكية انتزع منتخب جنوب إفريقيا فوزا ثمينا على كوريا الجنوبية بهدف دون رد سجله ثابيلو ماسيكو في الدقيقة الـ63 ليقود منتخب بلاده إلى التأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم.

وبهذه النتائج أنهى المنتخب المكسيكي منافسات المجموعة الأولى في الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط فيما حل منتخب جنوب إفريقيا ثانيا بأربع نقاط ليتأهل المنتخبان إلى دور الـ32.

وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الثالث بثلاث نقاط مع احتفاظها بفرصة التأهل ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في حين ودع منتخب التشيك البطولة بعدما اكتفى بنقطة واحدة في المركز الرابع.