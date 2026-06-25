تأهل المغرب والبرازيل للدور المقبل من كأس العالم لكرة القدم

فرحة لاعبي المغرب

تأهل منتخبا المغرب والبرازيل اليوم الخميس إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، بعد فوز المغرب على هايتي (4-2) وفوز البرازيل على اسكتلندا (3-0) ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

وأقيمت مباراة المغرب وهايتي على ملعب (أتلانتا ستاديوم) في مدينة (أتلانتا) الأمريكية، وتقدم منتخب هايتي أولا بهدف عكسي سجله الحارس ياسين بونو في مرماه في الدقيقة الـ10، قبل أن يدرك أشرف حكيمي التعادل للمغرب في الدقيقة الـ39، ثم أضاف إسماعيل الصيباري الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل ويلسون إيسيدور الهدف الثاني لهايتي في الدقيقة الـ43، غير أن سفيان رحيمي أعاد التقدم للمغرب في الدقيقة الـ78، واختتم المغرب الرباعية في الدقيقة الـ89.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت على ملعب (ميامي ستاديوم) في مدينة (ميامي) الأمريكية افتتح فينيسيوس جونيور التسجيل للبرازيل في الدقيقة السابعة، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يختتم ماتيوس كونيا الثلاثية في الدقيقة الـ60.

وبهذه النتائج تصدر منتخب البرازيل المجموعة الثالثة بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن المغرب صاحب المركز الثاني بالرصيد ذاته ليتأهل المنتخبان معا إلى دور الـ32، فيما ودع منتخب اسكتلندا البطولة بعد احتلاله المركز الثالث بثلاث نقاط وتذيل منتخب هايتي الترتيب دون رصيد.