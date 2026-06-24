سفير دولة الكويت لدى كندا يقدم اوراق اعتماده الى الحاكمة العامة

سفير دولة الكويت لدى كندا طلال الهاجري والحاكمة العامة لكندا لويز أربور

قدم سفير دولة الكويت لدى كندا طلال الهاجري اليوم الأربعاء أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة الكويت لدى كندا الى الحاكمة العامة لكندا لويز أربور خلال المراسم التي اقيمت في قصر الحاكم العام بحضور عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الكندية ومكتب الحاكم العام.

ونقل السفير الهاجري للحاكمة العامة لكندا تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والقيادة السياسية مقرونة بأطيب التمنيات لكندا وشعبها الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبها قدمت الحاكمة العامة لكندا أصدق تحياتها للقيادة السياسية في دولة الكويت وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وتمنياتها لسموهما بدوام الصحة والعافيه ولدولة الكويت وشعبها الكريم المزيد من التطور والنماء.