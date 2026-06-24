كأس العالم 2026: سويسرا تفوز على كندا 2 – 1 والبوسنة تتغلب على قطر 3 – 1

صراع هوائي على الكرة بين لاعب قطر ولاعب البوسنة والهرسك

فاز منتخب سويسرا لكرة القدم اليوم الأربعاء على نظيره الكندي (2 – 1) فيما تمكنت البوسنة والهرسك من التغلب على قطر (3 – 1) في الجولة الختامية للمجموعة الثانية ضمن كأس العالم 2026 (أمريكا- كندا – المكسيك).

وبعد شوط أول سلبي النتيجة افتتحت سويسرا أهداف مواجهتها مع كندا في الدقيقة الـ46 عبر فارغاس ثم أضاف زميله مانزامبي الهدف الثاني في الدقيقة الـ57 فيما سجل الكندي دافيد هدف فريقه الوحيد في الدقيقة الـ76.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت في نفس التوقيت تقدمت البوسنة بهدف أول في الدقيقة الـ29 عبر ألايبيغوفيتش فيما سجل المدافع القطري محمد ابوندى الهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ34.

وفي الدقيقة الـ43 أحرز حسين الهيدوس هدف قطر إلا أن مامياش حسم فوز البوسنة بالهدف الثالث في الدقيقة الـ81.

واعتلت سويسرا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط وحلت كندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط تلتها البوسنة ثالثة بنفس عدد النقاط مع فارق الأهداف وجاءت قطر في المركز الرابع بنقطة واحدة.

وتأهلت إلى دور الـ32 سويسرا وكندا والبوسنة والهرسك.