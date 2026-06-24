وزير المالية يلتقي الكفاءات الكويتية العاملة بصندوق أوبك للتنمية الدولية في النمسا

وزير المالية يلتقي بالكفاءات من الكويتيين العاملين في صندوق أوبك للتنمية الدولية وذلك على هامش مشاركته في أعمال اجتماع المجلس الوزاري السابع والأربعين للصندوق والمنعقد في العاصمة النمساوية فيينا

التقى وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي اليوم الأربعاء بالكفاءات من الكويتيين العاملين في صندوق أوبك للتنمية الدولية وذلك على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع الـ47 للمجلس الوزاري للصندوق المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.

وأكد الوزير الرفاعي في بيان صحفي أن حكومة دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا بتمكين الكفاءات الوطنية ودعم حضورها في المؤسسات الدولية باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز مكانة البلاد وإبراز خبراتها على المستوى العالمي.

وأشاد بما يقدمه الموظفون الكويتيون من إسهامات مهنية متميزة في دعم أعمال الصندوق وتحقيق أهدافه التنموية لافتا إلى حرصه على التواصل المباشر مع الكفاءات الوطنية والاطلاع على تجاربها المهنية وانجازاتها بما يسهم في تعزيز حضور الكوادر الكويتية بمختلف المستويات في المؤسسات الدولية ويفتح آفاقا أوسع أمام الأجيال الوطنية القادمة.