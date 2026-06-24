بنك برقان يحتفي بأجواء كأس العالم 2026 بفعالية تفاعلية لعشاق كرة القدم بالتعاون مع “كاريبو كوفي”

صورة جماعية لفريق بنك برقان والضيوف خلال فعالية كأس العالم 2026

نظّم بنك برقان، بالتعاون مع “كاريبو كوفي” في مول العاصمة، فعالية تفاعلية خاصة لمتابعة مباريات كأس العالم 2026، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تقديم تجارب نوعية تواكب اهتمامات عملائه وأفراد المجتمع وتعزز تفاعلهم.

وجمعت الفعالية عملاء بنك برقان وعشاق كرة القدم والعائلات، إلى جانب عدد من الضيوف والشخصيات الرياضية، في أجواء استثنائية أتاحت لهم متابعة منافسات البطولة والاستمتاع بتجربة مميزة، تخللتها ضيافة مجانية مقدمة بالتعاون مع “كاريبو كوفي”، إلى جانب مسابقة البنك على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لفقرات تفاعلية وأسئلة وأجوبة وجوائز وهدايا متنوعة للحضور.

صورة جماعية لفريق كاريبو مع الإعلامي عبدالله مال الله و مدرب كرة قدم محترف ومحلل رياضي عبدالعزيز الكوت

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود بنك برقان في مجال المسؤولية الاجتماعية وتطبيق مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، من خلال مبادرات تسهم في تعزيز التفاعل المجتمعي وبناء شراكات محلية فاعلة تقدم قيمة مضافة للمجتمع، بما ينسجم مع التزام البنك بدعم التنمية المستدامة.

كما استثمر البنك هذه الفعالية لتعزيز الوعي المالي والمصرفي بين الزوار من خلال التعريف بحملة “لنكن على دراية” التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية.

جانب من المشاركات في الفعالية

وحرص فريق البنك على توعية الحضور بأبرز أساليب الاحتيال المالي التي قد تزداد خلال الفعاليات الرياضية العالمية، بما في ذلك الروابط والعروض الوهمية المرتبطة بتذاكر المباريات أو الجوائز والمسابقات، والتأكيد على أهمية التحقق من مصادر المعلومات وعدم مشاركة البيانات المصرفية أو الرموز السرية مع أي جهة غير موثوقة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لنشر الثقافة المالية وتعزيز الممارسات المصرفية الآمنة.

وانعكست أجواء البطولة كذلك داخل البنك، حيث نظم بنك برقان سلسلة من الأنشطة والمسابقات التفاعلية لموظفيه تزامناً مع مباريات كأس العالم 2026، بهدف تعزيز التفاعل بين الموظفين وترسيخ روح الفريق الواحد، بما يعكس حرصه على توفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة.

تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يواصل ترسيخ موقعه كشريك فاعل ومسؤول في المجتمع، من خلال ابتكار تجارب ممتعة تجمع أفراد المجتمع حول الرياضة، وتعكس التزامه الثابت بمبادرات تعزز الفرح والتواصل الإيجابي بين مختلف فئات المجتمع.