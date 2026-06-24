مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية

من الجلسة

عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الأربعاء الموافق 24/6/2026 برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بتكليف حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بترؤس وفد دولة الكويت ممثلا عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك خلال الفترة من 22 – 28 سبتمبر 2026.

من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى لقاء سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله مع الممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2792) لعام 2025 ماري ياماشيتا والوفد المرافق لها بمناسبة زيارتها للبلاد الأسبوع الماضي وذلك بحضور معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وكبار المسؤولين.

وضمن هذا السياق أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج لقائه مع الممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2792) لعام 2025 الخاص بمتابعة ملف المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني سعادة ماري ياماشيتا بمناسبة زيارتها الرسمية إلى دولة الكويت الأسبوع الماضي حيث قدم معاليه خلال اللقاء التهنئة لسعادتها بمناسبة توليها منصبها الجديد معربا معاليه عن تطلع دولة الكويت إلى التعاون الوثيق معها خلال المرحلة المقبلة ومؤكدا دعم ومساندة دولة الكويت الكاملين لها في تنفيذ ولايتها بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها بكفاءة وفعالية ويسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى إحراز تقدم ملموس في عملية البحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة ومعرفة مصيرهم واستعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني وذلك باعتبارها من القضايا التي تحظى بأولوية قصوى لدى دولة الكويت لما لها من أبعاد وطنية وإنسانية.

من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة في أعقاب الانفجار الذي وقع في منشأة للغاز الطبيعي المسال بمنطقة رأس لفان الصناعية وما أسفر عنه من وفيات وإصابات ويتقدم مجلس الوزراء بخالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وحكومة وشعب دولة قطر الشقيقة وإلى ذوي الضحايا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

وبهذا الصدد أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بنتائج الاجتماع الوزاري التنسيقي لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث ترأس معاليه وفد دولة الكويت المشارك في هذا الاجتماع والذي عقد على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة (165) في العاصمة الأردنية عمان يوم الاثنين الماضي حيث جرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات والمستجدات والجهود الدولية والإقليمية للتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بنتائج الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة (165) اللذين عقدا في العاصمة الأردنية عمان يوم الاثنين الماضي حيث ترأس معاليه وفد دولة الكويت المشارك في هذين الاجتماعين وجرى خلال الاجتماعين بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة إلى جانب سبل دعم العمل العربي المشترك فضلا عن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وضمن هذا الإطار أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بفحوى لقاءاته على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة (165) اللذين عقدا في العاصمة الأردنية عمان يوم الاثنين الماضي مع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة الدكتور فؤاد حسين ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبدالعاطي ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة أحمد عطاف والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا الشقيقة الطاهر الباعور ووزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية السودان الشقيقة محي الدين سالم أحمد إبراهيم حيث تم خلال هذه اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين دولة الكويت وتلك الدول الشقيقة وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها.

من جانب آخر أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه معاليه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني يوم الاثنين الماضي حيث جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة حيالها لا سيما مخرجات الجولة الأولى من المباحثات رفيعة المستوى التي عقدت في الاتحاد السويسري في إطار مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والدولتين الوسيطتين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية.

كما أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه معاليه من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور سيد عباس عراقجي يوم الخميس الماضي حيث أعرب معاليه خلال الاتصال عن تطلع دولة الكويت إلى أن تسهم مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعزيز الاستقرار بالمنطقة وضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة القضايا العالقة من خلال التوصل إلى حلول مستدامة مشددا معاليه على أهمية أن تستند العلاقات بين الدول إلى مبادئ القانون الدولي والمقاصد السامية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة مؤكدا ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية والتوقف عن دعم الوكلاء بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة لدول المنطقة وشعوبها.

وكذلك أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة حيث تم خلال الاتصالات استعراض العلاقات الأخوية المتينة التي تربط دولة الكويت بتلك الدول الشقيقة والصديقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وبحث تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها إضافة إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه معاليه من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح حيث جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الكويت بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسبل تعزيزها وتطويرها.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية والمتضمن عدة بنود أبرزها التقرير نصف السنوي بشأن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن الفترة من (أكتوبر 2025 – مارس 2026) وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه في ضوء ما تضمنه من ملاحظات ونتائج.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.