“زين” تُعزّز جسور المعرفة مع القطاع النفطي عبر برنامج تنفيذي حول الابتكار والقيادة

صورة جماعية للمتدربين

نظّمت زين الكويت برنامجاً تدريبياً مُتخصّصاً بعنوان “التواصل التنفيذي وأدوات الابتكار لحل التحدّيات الاستراتيجية” لمجموعة من موظّفي شركة البترول الوطنية الكويتية (KNPC) والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC)، وذلك في إطار دورها كشريكٍ وطنيٍ فاعلٍ في تعزيز منظومة الابتكار ونقل المعرفة بين القطاعات الحيوية في الدولة.

هدفت الجلسة إلى تعزيز جسور المعرفة والابتكار مع القيادات الواعدة في القطاع النفطي، حيث أقيمت على مدى يومين في مقر زين بالشويخ، وأشرف عليها سُفراء الابتكار في زين بالتعاون مع فريق إدارة القدرات التابع لدائرة التدريب والتطوير الوظيفي في شركة البترول الوطنية الكويتية، وشارك فيها 20 من المهندسين والمراقبين الأوائل، وذلك ضمن الدورة الرابعة من برنامج إدارة القدرات على مستوى القطاع النفطي الكويتي.

تم تصميم البرنامج خصيصاً للمشاركين في برنامج إدارة القدرات، حيث ركّز على فن توصيل الرسائل بشكل مختصر وهادف، وتطوير مهارات العرض التنفيذي، والتواصل المؤثّر، والقيادة في عصر التحوّل الرقمي، إلى جانب توظيف أدوات الابتكار في تحليل التحديات المؤسسية وصياغة حلول عملية قابلة للتطبيق داخل المؤسّسات الكبرى.

سفراء الابتكار في زين أشرفوا على تقديم محتوى البرنامج

وحرصت زين خلال البرنامج على مشاركة خبراتها العملية في الابتكار المؤسسي والقيادة الاستراتيجية، انطلاقًا من تجربتها في مواكبة التحولات المتسارعة في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا، وما يتطلّبه ذلك من قدرة على التفكير المستقبلي، وبناء نماذج عمل أكثر مرونة، وتحويل الأفكار إلى مبادرات مؤثرة ذات أثر ملموس على بيئة العمل والأداء المؤسسي.

وشهد البرنامج مزيجاً من الجلسات الفكرية والتجارب التفاعلية والعمل الجماعي على تحديات استراتيجية واقعية، حيث تعرّف المشاركون على عدد من نماذج العرض التنفيذي، بما في ذلك عرض الأفكار والمشاريع للقيادات العليا، وعروض الابتكار وإدارة التغيير، وعرض دراسة الجدوى، والعرض المختصر، مع تطبيق هذه النماذج على مواقف عملية تحاكي بيئات اتخاذ القرار داخل المؤسسات.

ومثّل البرنامج نموذجاً عملياً للتعاون بين القطاعين الخاص والنفطي في مجال تطوير رأس المال البشري، حيث أتاحت زين للمشاركين مساحة مهنية لتبادل الأفكار، واختبار أدوات قيادية حديثة، وبناء قدرات جديدة تساعدهم على كسب تأييد أصحاب القرار، وتقديم المبادرات بوضوح وثقة، وربط الحلول المقترحة بأثرها الاستراتيجي والتشغيلي.

البرنامج استهدف القيادات الواعدة في القطاع النفطي

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لجهود زين في دعم الابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية، وترسيخ ثقافة مشاركة المعرفة والخبرات مع المؤسسات الوطنية الكبرى، بما ينسجم مع غايتها في تحقيق “تواصل دائم – حياة أجمل”، ويعكس إيمانها بأن تمكين القيادات والكفاءات الوطنية بالأدوات الحديثة للتفكير والتأثير وصنع القرار يُسهم في دعم التحول المؤسّسي وبناء مُستقبل أكثر جاهزيةً، واستدامة مرتكزة على الابتكار.

وتواصل زين التزامها بدعم البرامج والمبادرات التي تُسهم في صقل مهارات الكوادر الوطنية، وتعزيز قدراتها القيادية والرقمية، وفتح آفاقٍ جديدة للتعاون بين القطاعات الحيوية في الدولة، وبالأخص في المجالات المرتبطة بالابتكار وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وحل التحديات الاستراتيجية التي تُسهم في رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز تنافسيتها.