فريق “أمان” يطلع على منظومة الجاهزية وإدارة الطوارئ لدى هيئة الاتصالات

الفريق يطلع على منظومة الجاهزية لدى هيئة الاتصالات

عقد فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (أمان) اجتماعا تنسيقيا مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA) في إطار متابعة جهود الجهات الحكومية المعنية وتعزيز التكامل الوطني بمجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وقال الفريق في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الهيئة استعرضت خلال الاجتماع إجراءاتها وخططها المعتمدة لضمان استمرارية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الحالات الطارئة والأزمات إلى جانب منظومة إدارة المخاطر المرتبطة بقطاع الاتصالات وخطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث بما يضمن استدامة الخدمات الرقمية والبنية التحتية التقنية في مختلف الظروف.

وأضاف أن الاجتماع تناول آليات التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية وسبل تعزيز تبادل المعلومات والاستفادة من التقنيات الحديثة لدعم أعمال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الوطنية وتعزيز القدرة على الاستجابة والتعافي.

وذكر أن الاجتماع شهد حضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات ذات العلاقة بينهم وكيل وزارة المواصلات المساعد لقطاع خدمات المشتركين بالتكليف بدر الكندري ووكيل وزارة النفط المساعد المهندس خالد الديين والمدير العام للمركز الوطني للأمن السيبراني المهندسة عبير العوضي وممثلون عن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات حيث تمت مناقشة أوجه التعاون المشترك وآليات التكامل المؤسسي لدعم إنشاء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني.

يذكر أن فريق (أمان) التابع لمجلس الوزراء يعنى بتأسيس منظومة وطنية شاملة لإدارة الطوارئ والكوارث وبتوحيد الجهود الوطنية وبناء إطار متكامل لإدارة المخاطر ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة للأزمات.