“الخارجية” تعرب عن اعتزازها بدور المرأة الكويتية في العمل الدبلوماسي

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن اعتزازها بالدور الذي تضطلع به المرأة الكويتية في العمل الدبلوماسي سواء في ديوان عام الوزارة أو في البعثات الدبلوماسية لدولة الكويت في الخارج مشيدة بما حققته الدبلوماسيات الكويتيات من إنجازات متميزة.

وثمنت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء ‏بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي الذي يصادف 24 يونيو إسهاماتهن القيمة في خدمة الوطن وتمثيله خير تمثيل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وذكرت أن نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي تبلغ 21 في المئة وأن إجمالي عدد الدبلوماسيات في ديوان عام وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج يبلغ 145.

وأضافت أن عدد النساء الكويتيات (الدبلوماسيات والإداريات) العاملات في البعثات الدبلوماسية الكويتية بالخارج يبلغ 65 فيما يبلغ عدد البعثات الدبلوماسية في الخارج التي تعمل فيها المرأة الكويتية 47 بعثة إضافة إلى ثلاث نساء يشغلن منصب مساعد وزير الخارجية.