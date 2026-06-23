وزير الصحة: تعزيز الأمن الدوائي الخليجي ودعم التكامل بمنظومة الإمداد والأمن الصحي

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الثلاثاء أهمية تعزيز الأمن الدوائي الخليجي وضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ودعم التكامل الخليجي في منظومة الإمداد الدوائي والأمن الصحي المشترك.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة عقب مشاركة الوزير العوضي باجتماع وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي لبحث عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتعزيز الأمن الصحي والدوائي الخليجي ومتابعة قرارات اللقاء التشاوري ال19 لقادة دول المجلس الذي عقد في جدة 28 أبريل الماضي.

وأوضح البيان أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص دول مجلس التعاون على ترسيخ التكامل الخليجي في المجالات الصحية وتعزيز جاهزية المنظومات الصحية الوطنية بما يدعم استدامة الخدمات الصحية ويحافظ على أمن وسلامة المجتمعات الخليجية.