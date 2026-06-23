وزير المالية يترأس وفد الكويت في منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية بالنمسا

وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال النسخة الخامسة من منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية

ترأس وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي وفد دولة الكويت المشارك بأعمال النسخة الخامسة من منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية الذي عقد اليوم الثلاثاء في العاصمة النمساوية فيينا بمشاركة وزراء وقادة مؤسسات مالية وتنموية دولية واقليمية وممثلين عن القطاع الخاص.

وذكرت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن الجلسة الافتتاحية للمنتدى شهدت عرضا مرئيا لرئيس جمهورية النمسا ألكسندر فان دير بيلين أكد خلاله أهمية دور (صندوق أوبك) على مدى خمسة عقود في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي مشيرا إلى أهمية الشراكات الدولية في مواجهة التحديات العالمية ودعم التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة ومرونة.

وأوضح البيان أن المنتدى اكتسب هذا العام أهمية خاصة لتزامنه مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لمرور 50 عاما على تأسيس صندوق أوبك للتنمية الدولية عام 1976 والذي شكل منصة دولية رفيعة المستوى لمناقشة أبرز التحديات التنموية والاقتصادية العالمية واستعراض السبل الكفيلة بحشد التمويل وتعزيز الشراكات التنموية لدعم جهود التنمية المستدامة.

وبين أن جلسات المنتدى تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية مثل تعزيز التمويل التنموي والاستثمار في البنية التحتية المستدامة ودعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة وتعزيز التعاون بين دول الجنوب وتطوير رأس المال البشري لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مشاركة دولة الكويت في المنتدى تأتي تأكيدا على دورها الفاعل في دعم جهود التنمية الدولية وترسيخا للشراكة الاستراتيجية مع صندوق أوبك للتنمية الدولية والتي تستند الى سجل طويل من التعاون المشترك والمساهمة الفاعلة في تمويل المشاريع التنموية حول العالم.

وضم الوفد الكويتي المشارك بالمنتدى كلا من المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر بصفته محافظ دولة الكويت لدى (صندوق أوبك) والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية سعد العلاطي والمدير العام للشؤون الاقتصادية بالتكليف سعد الرشيدي إلى جانب سفير دولة الكويت لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام.