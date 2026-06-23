“زين” تُواصل تشجيع نجوم الدوري المُمتاز بجوائزها التحفيزية

وليد الخشتي يُكرّم نجم الكويت يوسف ناصر

كرّمت زين كوكبة من اللاعبين الأكثر تألّقاً في دوري زين المُمتاز لكرة القدم بجوائزها لـ “أفضل لاعب في الجولة” عن الموسم الحالي 2025/2026، وذلك ضمن شراكتها المستمرة مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، واستمراراً في جهودها للمساهمة بتطوير تجربة كرة القدم الكويتية وتألّقها على الساحة الرياضية المحلّية والإقليمية.

تم تكريم اللاعبين على فترات متفاوتة من الموسم الحالي، بما في ذلك في مقر زين الرئيسي بالشويخ، وخلال البث المُباشر لبرنامج “بالسنتر” الرياضي على شاشة تلفزيون دولة الكويت – القناة الرياضية، حيث أتت هذه الخطوة إيماناً من زين بأهمية دور القطاع الخاص الكويتي في دعم وتطوير الرياضة المحلّية، والأخذ بها إلى مستوياتٍ جديدة.

وقدّمت زين جائزة أفضل لاعب في الجولة بقيمة 500 د.ك لكل من لاعب كاظمة ناصر فالح عن الجولتين السادسة والخامسة عشرة، ولاعب القادسية عبدالله العوضي عن الجولة الثامنة، ولاعب العربي سليمان عبدالغفور عن الجولة التاسعة، ولاعب الكويت يوسف ناصر عن الجولات العاشرة والثانية عشرة والتاسعة عشرة (الجولة الأولى من مجموعة البطولة).

كما تم تكريم لاعب الكويت محمد دحّام عن الجولة الحادية عشرة، ولاعب النصر طلال جازع عن الجولتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، ولاعب النصر علي حسن عن الجولة السادسة عشرة، ولاعب السالمية عبدالرحمن الفضلي عن الجولة السابعة عشرة، ولاعب القادسية يوسف الحقان عن الجولة الثامنة عشرة، على أن يتم تكريم الفائزين بالجولات المتبقية قريباً في حفل زين لجوائز التميّز.

حمد المصيبيح يُكرّم نجم العربي سليمان عبدالغفور على القناة الرياضية

وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد شكّل قبل انطلاقة الموسم الحالي لجنة فنية مُتخصّصة تضم عدداً من اللاعبين الدوليين السابقين من أصحاب الخبرة، وذلك لوضع المعايير والأسس الفنية لاختيار الفائزين بجوائز زين التشجيعية، وهم محمد الفيلكاوي (رئيس اللجنة)، وسمير دشتي (نائب الرئيس)، وعادل يوسف، وحسين حاكم، ونواف الخالدي.

للموسم الرابع على التوالي، تستمر زين بالإيفاء بوعدها لدعم الرياضيين واللاعبين والجماهير بجوائزها التشجيعية، لتُقدّم أكبر مجموع جوائز في تاريخ الدوري المحلّي بإجمالي يفوق 60 ألف دينار كويتي في الموسم الواحد، وذلك تشجيعاً للطاقات الرياضية الواعدة، ولتحفيز اللاعبين على الأفضل، وإبراز الدوري بالصورة الأجمل للجماهير الكويتية.

وتشمل جوائز زين التشجيعية هذا الموسم: 10,000 د.ك جائزة أفضل لاعب في الموسم، و5000 د.ك جائزة هدّاف الموسم (فئة المحترفين)، و5000 د.ك جائزة هدّاف الموسم (فئة المحلّيين)، و5000 د.ك جائزة أفضل حارس في الموسم، و3000 د.ك جائزة أفضل مُدرب في الموسم، و2000 د.ك جائزة أفضل نجم صاعد في الموسم، و500 د.ك (لكل جولة) جائزة أفضل لاعب في الجولة.

ومن المقرر إقامة حفل زين السنوي لتقديم جوائز التميّز قريباً، والذي يجمع نُخبة من نجوم الرياضة الكويتية والإعلاميين والشخصيات الرياضية البارزة وبحضور كبار مسؤولي الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وذلك لتكريم الفائزين في الفئات الرئيسية المذكورة أعلاه، وهو ما أسهم في تألّق الدوري بالمواسم الماضية، ورفع مستوى الأداء، وإضافة المزيد من الحماس والإثارة، وتقديم تجربة مُتجددة للجماهير وعُشّاق الكرة.