الأردن يودع مونديال 2026 بعد خسارته 1-2 أمام الجزائر

من المباراة

فاز منتخب الجزائر على نظيره الأردني بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الثلاثاء على ملعب سان فرانسيسكو باي أرينا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وبهذه النتيجة يودع منتخب النشامى مونديال 2026 بعد أول مشاركة له في هذه البطولة العالمية وقد سجل اللاعب الأردني نزار الرشدان هدف التقدم لمنتخب بلاده في مرمى الجزائر بالدقيقة 35 من عمر المباراة ليعادل النتيجة أحمد نذير بن بوعلي للجزائر بالدقيقة 68 قبل أن يضيف أمين جويري الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة يحصد منتخب الجزائر أول ثلاث نقاط في كأس العالم 2026 بعدما استهل مشواره في البطولة بخسارة ثقيلة أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة فيما بدأ الأردن مشواره فيها بخسارة أمام النمسا 1-3.

ويتواجد منتخبا الأردن والجزائر في المجموعة العاشرة في مونديال 2026 إلى جانب الأرجنتين والنمسا اللذين تواجها مساء أمس الاثنين وفاز منتخب “التانغو” بهدفين نظيفين.