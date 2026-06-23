النرويج تتأهل إلى دور الـ32 بفوزها على السنغال بنتيجة 3 – 2 في مونديال 2026

هالاند يحتفل بهدف منتخب النرويج

تأهل منتخب النرويج رسميا إلى دور ال32 في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه المثير على منتخب السنغال بنتيجة (3 – 2) ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة بالبطولة.

وفي المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الثلاثاء على ملعب (ميتلايف) في ولاية (نيوجيرسي) الأمريكية افتتح المنتخب النرويجي التسجيل عن طريق ماركوس بيدرسون في الدقيقة الـ43 بعد استغلال خطأ دفاعي وضغط هجومي متواصل لتدخل النرويج فترة الاستراحة متقدمة بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب النرويجي ضغطه ونجح نجمه إيرلينغ هالاند في تعزيز التقدم بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ48 بعد هجمة سريعة قادها مارتن أوديغارد وسرعان ما رد المنتخب السنغالي لتقليص الفارق إذ تمكن إسماعيلا سار من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ53.

وعاد المنتخب النرويجي لفرض سيطرته على مجريات اللقاء حيث تمكن إيرلينغ هالاند من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الـ58 ليعيد الفارق إلى هدفين ويمنح منتخب بلاده أفضلية جديدة في المباراة.

وفي المقابل واصل المنتخب السنغالي محاولاته الهجومية في الدقائق المتبقية وسط ضغط كبير على الدفاع النرويجي ليتمكن إسماعيلا سار من إضافة الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة الـ93 لتشتعل المواجهة في الوقت بدل الضائع حيث نجح المنتخب النرويجي في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز رفع منتخب النرويج رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف منتخب فرنسا (المتصدر) ليصعدا معا للأدوار الإقصائية في المسابقة قبل مباراتهما في الجولة المقبلة فيما بقي رصيد منتخب السنغال دون نقاط ليتذيل مع منتخب العراق ترتيب المجموعة بلا نقاط لأي منهما.