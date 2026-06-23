وزيرة الشؤون توقع مذكرة تفاهم مع بيت التمويل الكويتي لدعم المبادرات الاجتماعية والتنموية

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال توقيع مذكرة التفاهم مع بيت التمويل الكويتي

وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع بيت التمويل الكويتي تهدف إلى تنظيم إطار مؤسسي يعزز التعاون المشترك ويدعم المبادرات الاجتماعية والتنموية.

وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح صحفي عقب التوقيع إن المذكرة تهدف كذلك إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة وإطلاق مبادرات نوعية ومستدامة تخدم الأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة فضلا على الارتقاء بجودة الحياة وتفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.

وأوضحت أن المذكرة التي وقعت بين الوزارة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبيت التمويل الكويتي تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة بتعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص انسجاما مع رؤية الكويت التنموية.

وأعربت عن خالص شكرها وتقديرها لـ(بيت التمويل) على تعاونه ودوره المجتمعي والإنساني متطلعة إلى أن تثمر هذه المذكرة مشاريع ومبادرات فاعلة تحقق أثرا إيجابيا ومستداما في المجتمع.