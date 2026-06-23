“بوبيان” ينال شهادة ISO 9001 استكمالاً لمنظومة ISO 21500 في إدارة المشاريع

بنك بوبيان

في خطوة جديدة تؤكد التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الجودة والحوكمة والتميز المؤسسي، أعلن بنك بوبيان حصول مكتب إدارة المشاريع المؤسسي التابع لمركز التميز على شهادة ISO 9001 لأنظمة إدارة الجودة، وذلك استكمالاً لمسيرة التطوير المؤسسي التي توّجت العام الماضي بالحصول على التطبيق المتكامل لمنظومة معايير ISO 21500 الخاصة بإدارة وتنفيذ المشاريع المؤسسية.

وقد مُنحت الشهادة من قبل شركة SGS العالمية، إحدى الجهات الرائدة دولياً في خدمات التدقيق والاختبار، والتي تمتلك شبكة واسعة من الجهات التشغيلية المتخصصة في أكثر من 115 دولة حول العالم، بما يعزز موثوقية الاعتماد ويؤكد توافق منظومة العمل في البنك مع أفضل المعايير الدولية لأنظمة إدارة الجودة.

ويُمثل هذا الإنجاز إضافة نوعية جديدة إلى منظومة العمل المؤسسي في بنك بوبيان، ويعكس مستوى متقدماً من النضج التنظيمي والانضباط التشغيلي، كما يؤكد توافق منهجية البنك في إدارة الأعمال والمبادرات الاستراتيجية مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المعتمدة.

ويواصل “بوبيان” من خلال هذا الاعتماد تطوير قدراته التنظيمية والتنفيذية، حيث لا يقتصر التركيز على تبني المعايير العالمية فحسب، بل يمتد إلى تحويلها إلى ممارسات عملية راسخة تسهم في تعزيز جودة الأداء، ورفع الجاهزية المؤسسية، وتحقيق التكامل بين التخطيط والتنفيذ والرقابة، بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة واستدامة.

منظومة مؤسسية متكاملة

ويستند هذا التطور إلى استكمال منظومة ISO 21500 لإدارة المشاريع المؤسسية التي اعتمدها البنك خلال العام الماضي، حيث يسهم في تعزيز جودة الأداء، وتوحيد الممارسات، ورفع كفاءة العمليات، وتطوير آليات المتابعة وقياس النتائج، بما يتماشى مع أهداف البنك وتوجهاته الاستراتيجية، وهو ما يُضيف بُعداً جديداً لمنظومة العمل المؤسسي.

وتؤكد الشهادة نجاح البنك في بناء بيئة عمل ترتكز إلى إجراءات واضحة ومنهجيات مؤسسية راسخة، تسهم في تعزيز جودة المخرجات، ورفع جودة التنفيذ واستدامة التطوير في مختلف مراحل المشاريع والمبادرات الاستراتيجية، بما يجعل الجودة جزءاً أساسياً من ثقافة العمل اليومية وممارسة مؤسسية تدعم اتخاذ القرار وترفع كفاءة الأداء على مختلف المستويات.

ويعكس هذا الإنجاز الجهود المتواصلة التي بذلتها فرق العمل المختلفة، وما أظهرته من تعاون والتزام وحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة في مختلف مراحل العمل، إلى جانب الدعم المستمر من الإدارة التنفيذية، الأمر الذي أسهم في ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على وضوح العمليات والتطوير المستمر والسعي الدائم نحو مستويات أعلى من الكفاءة والتميز.

ISO 9001

وتُعد شهادة ISO 9001 من أبرز الشهادات العالمية في مجال إدارة الجودة، حيث تركز على بناء أنظمة عمل مؤسسية قائمة على وضوح الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز فعالية الرقابة والمتابعة، وترسيخ ثقافة التطوير المستمر بما يضمن تحقيق نتائج أكثر كفاءة واستدامة.

كما تؤكد الشهادة قوة وفعالية منظومة الالتزام المؤسسي في البنك، من خلال تطبيق ضوابط وإجراءات عمل موثقة وفاعلة وقابلة للتطوير، بما يواكب المتطلبات التنظيمية والمتغيرات التشغيلية، ويدعم قدرة البنك على تنفيذ مبادراته ومشاريعه الاستراتيجية وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.