فرنسا تفوز على العراق بثلاثية نظيفة في مونديال 2026

فرحة لاعبي فرنسا بأحد الأهداف

فاز منتخب فرنسا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة التاسعة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 وذلك في المباراة التي جمعت بينهما فجر اليوم الثلاثاء على ملعب (لينكولن فاينانشال) في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل للمنتخب الفرنسي في الدقيقة الـ14 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من مايكل أوليسيه لينتهي الشوط الأول بتقدم فرنسا بهدف نظيف.

وشهدت المباراة توقفا اضطراريا لأكثر من ساعة بين الشوطين بسبب الأحوال الجوية والعواصف الرعدية في محيط الملعب قبل أن تستأنف المنافسات عقب تحسن الظروف المناخية.

ومع انطلاق الشوط الثاني واصل المنتخب الفرنسي أفضليته الميدانية ونجح مبابي في تعزيز النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ54 ليضع فريقه في موقف متصدر.

واستمرت المحاولات الفرنسية بحثا عن زيادة الغلة التهديفية قبل أن ينجح عثمان ديمبيلي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الـ66 بعد هجمة سريعة ليؤكد تفوق منتخب بلاده ويحسم نتيجة اللقاء.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة التاسعة مقتربا من حسم التأهل إلى الدور التالي في حين بقي رصيد المنتخب العراقي من دون نقاط قبل خوض الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.