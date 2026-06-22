وزيرة الشؤون تتفقد مركز تنمية المجتمع في اليرموك

الوزيرة الحويلة خلال اجتماعها مع مسؤولي المركز للاطلاع على سير العمل واحتياجاته

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الاثنين بزيارة تفقدية إلى مركز تنمية المجتمع في منطقة اليرموك التابع لإدارة المرأة والطفولة وتنمية المجتمع وذلك للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقالت الحويلة في تصريح صحفي عقب الجولة إنها تفقدت مرافق المركز وصالات الأفراح واطلعت على آلية العمل والتجهيزات المتوفرة إضافة إلى أبرز الاحتياجات والنواقص والتحديات التي تواجه المركز.

وأضافت أنها وجهت بسرعة معالجة الملاحظات واستكمال الاحتياجات اللازمة بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت استمرار الزيارات الميدانية لمتابعة جاهزية مراكز تنمية المجتمع وتطوير خدماتها بما يحقق أهداف الوزارة في الارتقاء بالمرافق الاجتماعية والخدمية.