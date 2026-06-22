بنك الخليج يطلق مبادرة لتعزيز رفاه موظفيه ويمنحهم مزايا مصرفية حصرية

رئيس الموارد البشرية بالوكالة لدى بنك الخليج حامد التميمي

باعتباره البنك الأكثر مكافأة في الكويت والأقرب إلى المجتمع بالتوازي مع جهوده المتواصلة لتعزيز تجربة العميل، وفي إطار التزامه المستمر بالاستثمار في موظفيه، أعلن بنك الخليج عن إطلاق مبادرة خاصة بالموظفين تحت عنوان “لأنك من عائلة بنك الخليج، مزاياك دوم أكثر”، بهدف تعزيز تجربة الموظفين المصرفية والارتقاء بمستوى الرفاه المالي لهم.

وتتضمن الحملة توفير مجموعة من المزايا الحصرية المخصصة للموظفين فقط، تشمل عوائد تصل إلى 3.5% على حساباتهم، وسلفة تصل إلى 2.4 ضعف الراتب بفائدة صفرية، بالإضافة إلى بطاقات ائتمان بدون رسوم سنوية، وقروضاً بنسبة فائدة مخفضة بواقع 1٪. كما توفر الحملة عروضاً خاصة وبرامج مكافآت مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الموظفين وتعزيز قدرتهم على الادخار بشكل أكثر فعالية.

كما أطلق البنك سحوبات خاصة للموظفين مقابل مصروفاتهم عبر البطاقات الائتمانية، إذ يتم إعلان 5 فائزين شهرياً بجائزة تبلغ 250 دينار لكل منهم، حيث يحصل كل موظف على فرصة واحدة للمشاركة مقابل كل 10 دنانير ينفقها داخل الكويت و3 فرص مقابل كل 10 دنانير ينفقها خارج الكويت، بحد أدني 100 دينار شهرياً.

وتهدف المبادرة إلى تقديم قيمة ملموسة عبر ثلاثة محاور رئيسية: الادخار، السيولة، والإنفاق. فمن خلال هذه المزايا، يحصل الموظفون على دعم مالي متكامل يساعدهم على إدارة شؤونهم المالية بسهولة أكبر ويمنحهم تجربة مصرفية أكثر سلاسة ومكافأة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس إدارة الموارد البشرية بالوكالة السيد/ حامد التميمي: ” نفخر بكون بنك الخليج في مقدمة البنوك الرائدة، التي تستثمر في رأس المال البشري وتعزيز بيئة العمل بسخاء، سواء من خلال توفير بيئة عمل مثالية لموظفيه، أو بالعمل المستمر لتعزيز امكانياتهم وقدراتهم المهنية والشخصية من خلال تدريهم وتطويرهم بالتعاون مع أرقى المؤسسات العالمية والمحلية.

وأشار التميمي إلى أن الحملة تأتي في إطار استراتيجية البنك 2030 التي تعتبر الكوادر البشرية أغلى أصولنا، مما يرفع من جودة بيئة العمل ويحفّز الموظفين على التميز، مشيراً إلى أن حملة “تجربة الموظفين المصرفية” تعد مثالاً حياً على التزام البنك بتقديم حلول مبتكرة تعكس رؤيته في بناء بيئة عمل داعمة ومستدامة.

وتابع: يعكس هذا التوجه حرص بنك الخليج على تصميم حلول مصرفية تراعي خصوصية الموظفين وتلبي تطلعاتهم، وتساعدهم على تخفيف الأعباء الحياتية وتعزيز التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية”.

وأضاف: لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة، تم تخصيص فريق مصرفي خاص ضمن إدارة الموارد البشرية تحت اسم “فريق الخدمات المصرفية للموظفين”. يتولى هذا الفريق مهمة تقديم إرشاد شخصي، دعم أسرع، وتسهيل الوصول إلى الحلول المصرفية المناسبة لكل موظف. كما يتم تعزيز الحملة من خلال قنوات تواصل متعددة تشمل رسائل البريد الإلكتروني، التنبيهات النصية، جلسات الموظفين، إضافة إلى سلسلة بودكاست “عائلة بنك الخليج” التي تسلط الضوء على أبرز المزايا والفرص المتاحة.

ويؤكد بنك الخليج أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع إستراتيجية البنك واستكمالاً للعديد من القرارات والإجراءات التي تعزز بيئة العمل منها المساواة بين النساء والرجال في المزايا الوظيفية، وتقليص ساعات العمل اليومية بمعدل نصف ساعة، إلى جانب العمل المتواصل على تعزيز مفاهيم الاستدامة والشمولية والعدالة وتمكين النساء والشباب وذوي الهمم.