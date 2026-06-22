“موديز” تثبتتصنيف الودائع طويلة الأجل لبنك الخليج عند A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة

نائب المدير العام لعلاقات المستثمرين لدى بنك الخليج دلال الدوسري

قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز لخدمات المستثمرين” بتثبيت تصنيف الودائع طويلة الأجل لبنك الخليج عند A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما ثبتت الوكالة التقييم الائتماني الأساسي والمعدل عند ba1.

ووفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن الوكالة، أوضحت “موديز” أن تثبيت تصنيفات لبنك الخليج يعكس قوة مركزه الائتماني، المدعوم بمصدات رأسمالية وسيولة قوية، إلى جانب توافر مخصصات متينة”.

وأضافت الوكالة في تقريرها: “يرتكز تثبيت تصنيف بنك الخليج أيضاً على الميزانية العامة القوية لحكومة دولة الكويت المصنفة عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، والتي توفر مستوى عالياً جداً من الدعم على مستوى القطاع المصرفي”.

وأكدت ” موديز” النظرة المستقبلية المستقرة للودائع طويلة الأجل لدى بنك الخليج القدرة المستمرة لحكومة دولة الكويت على تقديم الدعم للبنوك، بالإضافة إلى توقعات الوكالة بقدرة بنك الخليج على المحافظة على كفاية رأس المال ومصدات السيولة القوية إلى جانب تغطية مرتفعة للمخصصات الائتمانية، مع التوقعات باستعادة الربحية عقب زوال الضغوط الحالية الناتجة عن تكلفة المخاطر المرتبطة بالصراع الإقليمي.”

وفي هذا السياق، صرحت السيدة/ دلال الدوسري، نائب المدير العام لعلاقات المستثمرين في بنك الخليج، قائلة: “يسرّنا قيام وكالة ‘موديز’ بتثبيت تصنيف الودائع على المدى الطويل لبنك الخليج عند مستوى «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس هذا التأكيد متانة إطار إدارة المخاطر في بنك الخليج، وانضباط سياسات الائتمان، واتباع نهج متحفظ في تكوين المخصصات. وتسهم هذه العناصر مجتمعة في تعزيز المرونة الائتمانية للبنك وقدرته على مواجهة الظروف غير المواتية مع الحفاظ على قوة ميزانيته العامة. كما يستند ذلك إلى قوة التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت والبيئة التشغيلية المحلية الملائمة، اللذان يواصلان دعم الاستقرار في القطاع المصرفي المحلي.”

هذا، ولا يزال بنك الخليج يحظى باعتراف دولي واسع بجدارته الائتمانية وقوته المالية حيث تحتل تصنيفاته المرتبة “A” لدى كبرى وكالات التصنيف العالمية الثلاث. ففي الوقت الذي قامت فيه وكالة “موديز” بتثبيت تصنيف الودائع طويلة الأجل عند “A3” مع نظرة مستقبلية مستقرة، يحتفظ البنك بتصنيف عجز المصدّر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة “A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تصنيف الجدوى المالية عند”bbb-” من وكالة “فيتش”. بالإضافة الى حصول البنك على تصنيف العملات الأجنبية على المدى الطويل عند “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة” من قبل وكالة “كابيتال إنتليجنس”.