“نادي شباب زين” الحصري ينضم إلى V-Thru

إبراهيم البغلي وعبدالله الشلبي وفرق العمل من زين وV-Thru

أعلنت زين الكويت اليوم عن تعاونها مع V-Thru، المنصّة الرائدة لخدمة السيارات الافتراضية، لإطلاق “نادي شباب زين” الحصري المُخصّص لمشتركي باقات الشباب داخل تطبيق V-Thru.

تم الإعلان عن الشراكة في مركز زين للابتكار (ZINC) بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، بحضور مدير الاتصالات التسويقية في زين الكويت إبراهيم البغلي، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ V-Thru عبدالله الشلبي، وفرق العمل من الجهتين.

سيتمكّن عملاء باقات الشباب الآن من الاستمتاع بعروض وخصومات خاصة لدى مجموعة من المطاعم والمقاهي المتاحة على تطبيق V-Thru، حيث تُعزّز هذه الخطوة القيمة التي تُقدّمها باقات زين للشباب، لتكون الاختيار الأول لنمط الحياة الرقمي المتكامل للعملاء الشباب، من خلال منحهم المزيد من المزايا اليومية التي تواكب اهتماماتهم وروتينهم اليومي وكل ما يُفضّلون.

وتواصل زين تركيزها على تقديم ما هو أبعد من خدمات الاتصال، من خلال بناء منظومة رقمية متكاملة لنمط حياة العملاء من الفئات العمرية الشابة، حيث يمكن للشباب من أعمار 21 إلى 24 عاماً الاستمتاع بتجربة دفع آجل مُصمّمة حول أسلوب حياتهم في التواصل مع من يحبون، ومشاهدة محتواهم المفضل، واكتشاف العالم من حولهم.

تجمع باقات الشباب ما بين العديد من المميزات، مثل إنترنت الجيل الخامس بسعات كبيرة، والدخول على وسائل التواصل الاجتماعي بلا حدود، والوصول إلى أحدث الأجهزة الذكية، والاستمتاع بأكبر منصّات البث والترفيه الإقليمية والعالمية، وعروض Zain Perks الحصرية، وغيرها من المزايا بأسعار تنافسية.

وتوفّر V-Thru منصّة رقمية مرنة وسلسة تتيح للعملاء الوصول إلى المطاعم والمقاهي عبر تجربة خدمة السيارات (درايف ثرو) الافتراضية، ومن خلال إطلاق “نادي شباب زين” داخل تطبيق V-Thru، يوفّر الشريكان مساحة مُخصّصة لمُشتركي باقات الشباب لاكتشاف عروض حصرية تُلبّي احتياجات نمط حياتهم المليء بالحيوية والنشاط.

وقد تم تصميم باقات الشباب من زين لتواكب الاحتياجات والطموحات والاختيارات اليومية لنمط الحياة الرقمي في الكويت، كما تُضيف الشراكة مع V-Thru بُعداً جديداً من القيمة إلى تجربة الشباب، من خلال منح العملاء إمكانية الوصول إلى عروض مميزة يمكنهم الاستمتاع بها لدى المطاعم والمقاهي المفضلة لديهم.

وتبني هذه الشراكة على العلاقة القوية التي تجمع بين زين وV-Thru، حيث تعاون الجانبان في عدد من المبادرات السابقة خلال السنوات الماضية، ومنها برنامج زين للتدريب الصيفي، الذي أتاح للمُتدرّبين الشباب فرصة خوض تجربة عملية في المسارين التقني والتشغيلي لدى شركة V-Thru، ما يعكس الاهتمام المُشترك لدى الجانبين في الاستثمار بقدرات الجيل الجديد، وتعزيز الابتكار، ودعم ريادة الأعمال، وإتاحة فرص عملية للتعرّف على نماذج الأعمال الرقمية الرائدة في الكويت.