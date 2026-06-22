فريق “أمان” يطلع على إجراءات الهيئة العامة للغذاء والتغذية في إدارة الطوارئ

فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث "أمان" يعقد اجتماعا تنسيقيا مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية

عقد فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (أمان) اجتماعا تنسيقيا مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية لاستعراض خطط الهيئة وإجراءاتها المعتمدة للتعامل مع الحالات الطارئة ذات الصلة بالأمن الغذائي وسلامة الغذاء.

وقال فريق (أمان) في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الاجتماع تناول آليات الرصد والمتابعة والإجراءات الوقائية المعمول بها إلى جانب استعراض أطر التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرارية الرقابة الغذائية وتعزيز الجاهزية للتعامل مع مختلف الظروف الاستثنائية.

وأضاف الفريق أن الاجتماع تناول أيضا بحث سبل تعزيز التكامل وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بما يدعم جهود إنشاء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة.

يذكر أن فريق (أمان) التابع لمجلس الوزراء يعنى بتأسيس منظومة وطنية شاملة لإدارة الطوارئ والكوارث ويعنى بتوحيد الجهود الوطنية وبناء إطار متكامل لإدارة المخاطر ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة للأزمات.