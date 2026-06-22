بيت التمويل الكويتي يواصل قيادة الابتكار المالي بتقديم حلول ادخارية واستثمارية رائدة

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يعزز بيت التمويل الكويتي ريادته في القطاع المصرفي من خلال منظومة متقدمة من المنتجات الادخارية والاستثمارية المصممة بذكاء لتلبية تطلعات مختلف شرائح العملاء، بما يواكب تطلعاتهم المالية وقدراتهم الاستثمارية، ضمن رؤية مبتكرة توازن بين تنمية الثروات وتحقيق عوائد مستدامة، وتسهم في ترسيخ الاستقرار المالي وتعزيز الوعي بالتخطيط المالي.

انجاز

وتأكيدا لحرص بيت التمويل الكويتي على تلبية تطلعات الشباب الاستثمارية، تسهم خطة “إنجاز”، في تمكين الشباب من التخطيط المسبق وتحقيق أحلامهم بالبدء في استثمار مدخراتهم، كإقامة مشروع خاص، أو شراء منزل مناسب، وتتاح للعملاء ما بين 21 و55 عاماً، وتتراوح مدة الاستثمار بين سنتين وخمس عشرة سنة والمبلغ المستهدف من 3 الآف الى 120 ألف .

جامعتي

تأكيدا لمسؤوليته تجاه الاجيال القادمة عبر خطة استثمارية مصممة لمساعدة ة الآباء على بناء قاعدة مالية آمنة لمواجهة نفقات تعليم أبنائهم، يقدم بيت التمويل الكويتي خطة “جامعتي” الاستثمارية طويلة الاجل التى صممت للعملاء ما بين 21 عاما و61 عاما، على ألا يزيد عمر الابن أو الابنة عن 14 عاما، وعندما يصل الأبناء للمرحلة الجامعية، يجد المبلغ المدخر والأرباح المتراكمة لتغطية نفقات التعليم الجامعي اللازمة لأبنائه،كما يمكن فتح الحساب وادارته لعميل عن طريق الوصى الشرعى له. ومدة الاستثمار من 4 سنوات الى 18 سنة. سنة والمبلغ المستهدف من 3 الآف الى 120 ألف .

رفاء

ولأن الخطوات الكبيرة تتطلب تخطيطا مبكراً، صمم بيت التمويل الكويتي “رفاء”، خطة استثمارية طويلة الأجل لتغطية مصاريف زواج الأبناء، حيث تمكن العميل من ادخار مبالغ شهرية، وعند بلوغ أبنائه السن المحدد مسبقاً ، فإن إجمالي المبلغ المدخر بالإضافة إلى أرباح الاستثمار ستكون متوفرة لتغطية مصاريف الزواج.

ومن الشروط ان يكون عمر الابن اوالابنة اقل من 20 عاما ، وعمر العميل ما بين 21 عاما و 61 عاما ، وتتراوح مدة الاستثمار من 4 سنوات الى 25 سنة والمبلغ المستهدف من 4 الاف حتى 120 الف دينار .

ثمار

ومن أبرز هذه المنتجات، تأتي “ثمار” الخطة الاستثمارية التي تهدف إلى تحقيق حياة آمنة بعد التقاعد، حيث تمكن العميل من جني ثمار سنوات العطاء والعمل لسنوات طويلة، والاستمتاع بحياة تقاعدية مريحة تليق بمشوار حياته.

ومن شروط الخطة الاستثمارية “ثمار”، ان يكون عمر العميل ما بين 21 و 55 عاما، وتتراوح مدة الاستثمار من 5 سنوات الى 39 سنة، والمبلغ المستهدف من 4 الاف حتى 120 الف دينار .

شفاء

ويقدم بيت التمويل الكويتي الخطة الاستثمارية طويلة الأجل “شفاء”، “والتي تتيح تغطية تكافلية لحالات الرعاية الطبية الخاصة، ومن شروط الخطة الاستثمارية ان يكون عمر العميل ما بين 21 و 60 عاما، وتتراوح مدة الاستثمار من 5 سنوات الى 15 سنة والمبلغ المستهدف من 4 الاف حتى 60 الف دينار .

وتتميز جميع الخطط الاستثمارية الطويلة الأجل التي يقدمها بيت التمويل الكويتي بالعوائد السنوية و بتوفير تغطية تكافلية ، إمكانية سحب 60% من الرصيد في السنة الأولى و 60% كل سنة بعد السحب الأول خلال فترة الاستثمار للخطة ، كما تتميز بالمرونة التامة في تعديل المبلغ المراد استثماره أو الدفعات الشهرية ومدة الاستثمار في أي وقت “ماعدا خطة جامعتى”، ويمكن للعميل إيداع دفعات مالية محددة ، من دون التأثير على الجدول الزمني لخطة الاستثمار اوالمبلغ المستهدف.