منتخب الرأس الأخضر يفرض التعادل على أوروغواي بنتيجة 2 – 2 بمونديال 2026

رفع المنتخبان رصيدهما إلى نقطتين لكل منهما في المجموعة الثامنة

تعادل منتخب الرأس الأخضر مع منتخب الأوروغواي بنتيجة (2 – 2) ضمن منافسات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين على ملعب (هارد روك) في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وافتتح منتخب الرأس الأخضر التسجيل عبر لاعبه كيفن بينا في الدقيقة الـ21 من ركلة حرة مباشرة ليحرز أول هدف لبلاده في تاريخ مشاركاتها بالبطولة فيما رد منتخب أوروغواي عندما سجل ماكسيميليانو أراوخو هدف التعادل في الدقيقة الـ44 مستفيدا من كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء.

وقبل انتهاء الشوط الأول هز لاعب أوروغواي أغوستين كانوبيو الشباك في الدقيقة الـ51 مانحا منتخب بلاده التقدم.

وفي الشوط الثاني استغل البديل لمنتخب الرأس الأخضر هيليو فاريلا خطأ دفاعيا ليحرز هدف التعادل في الدقيقة الـ61 ويحافظ على آمال منتخب بلاده في التأهل إلى الدور المقبل.

وبهذا التعادل رفع المنتخبان رصيدهما إلى نقطتين لكل منهما في المجموعة الثامنة قبل الجولة الثالثة والأخيرة حيث يلتقي أوروغواي إسبانيا فيما يواجه الرأس الأخضر منتخب السعودية.