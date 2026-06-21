إسبانيا تفوز على السعودية برباعية نظيفة وتتصدر المجموعة الثامنة في مونديال 2026

منتخب إسبانيا يحتفل بالفوز على نظيره السعودي

فاز منتخب إسبانيا على نظيره السعودي بنتيجة (4-0) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وأقيمت المباراة في مدينة (أتلانتا) بولاية (جورجيا) الأمريكية حيث افتتح لامين يامال التسجيل مبكرا لإسبانيا قبل أن يسجل ميكيل أويارزابال هدفين في غضون ثلاث دقائق ليمنح منتخب بلاده تقدما مريحا ثم جاء الهدف الرابع عبر النيران الصديقة بعدما سجل المدافع السعودي حسن التمبكتي هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ49.

وبهذا الفوز رفع منتخب إسبانيا رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثامنة بعد تعادله السلبي مع الرأس الأخضر في الجولة الأولى فيما تجمد رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة في انتظار مباراته الأخيرة في دور المجموعات.