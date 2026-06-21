stc تواصل تطوير شراكاتها مع رواد الأعمال عبر “وياك”

خلال استضافت الشركة لورشة عمل بالتعاون مع شركة v-thru

تواصل شركة الاتصالات الكويتية stc ، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، أنشتطها لدعم رواد الأعمال عبر مبادرة “وياك”، حيث أعلنت عن استضافة ورش عمل وأطلقت سلسلة حلقات بودكاست وإدارة عدد من المقابلات، ضمن أنشطة المبادرة بهدف تمكين رواد الأعمال عبر توفير منصات مبتكرة لتبادل المعرفة والخبرات العلمية.

جاءت الفعاليات في استمرار جهود stc المتواصلة لدعم مجتمع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير فرص لتبادل الخبرات، واكتساب رؤى عملية في مجال الأعمال، والتواصل المباشر مع مؤسسين نجحوا في بناء وتوسيع مشاريعهم.

كما استضافت stc هذه الفعاليات في مقرها الرئيسي ببرج العاصمة، وشملت سلسلة من ورش العمل في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى سلسلة حلقات بودكاست مخصصة وعدد من المقابلات تضمنت ممثلون عن المؤسسات الرئيسية الداعمة للشباب وريادة الأعمال في الكويت. وقد أتاحت هذه الفعاليات لرواد الأعمال وأصحاب الشركات وموظفي stc فرصًا لاكتساب رؤى عملية، وتبادل الخبرات، والتعلم من تجارب الأفراد الذين نجحوا في تأسيس وتنمية أعمالهم.

من خلال مبادرة “وياك”، تواصل شركة الاتصالات الكويتية stc دعم مجتمع ريادة الأعمال في الكويت، وذلك بتوفير فرصٍ لحواراتٍ هادفة تتناول واقع القطاع والاحتياجات المتغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي إطار هذه المبادرة، استضافت الشركة ورشة عمل بالتعاون مع شركة “v-thru”، وهي شركة كويتية ناشئة متخصصة في حلول التكنولوجيا لقطاع المطاعم. وخلال الجلسة، استعرض عبد الله الشلبي، المؤسس والرئيس التنفيذي ، مسيرة الشركة منذ تأسيسها وحتى نموها، وسلط الضوء على مجموعة من الحلول المصممة لمساعدة أصحاب المطاعم على تبسيط عملياتهم وتحسين تجربة عملائهم. كما تناول النقاش دور التكنولوجيا في إحداث تحولاً في القطاع وخلق فرصاً جديدة لتعزيز الأعمال.

وفي ورشة عمل منفصلة، ​​شارك نجيب المطوع، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “إمباور”، خبرته في تأسيس وتنمية شركة متخصصة في الخدمات اللوجستية وحلول دعم الأعمال. وقد زودت الجلسة الحضور برؤى قيّمة حول كيفية التغلب على التحديات التشغيلية، والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة، وتحديد الفرص التي تُسهم في نجاح الأعمال على المدى الطويل. كما شارك الحضور في نقاشاتٍ تمحورت حول تطوير الأعمال والدروس العملية المستفادة من رحلة ريادة الأعمال.

على صعيد آخر، تضمنت المبادرة سلسلة بودكاست ضمن منصة “وياك” استضافت نخبة من المؤسسين الناجحين وقادة الأعمال. وشملت هذه السلسلة مشاركة سليمان التنيب، المؤسس المشارك والمدير المالي لتطبيق “ويفز”، ونجيب المطوع، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “إمباور”، وعذبي العنزي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “جست كلين”.

مشاركة عددًا من رائدات الأعمال بمناسبة يوم المرأة العالمي

شارك كل منهم رحلته في عالم ريادة الأعمال، وتحدث عن التجارب التي ساهمت في نمو شركاتهم. وناقش الضيوف التحديات التي واجهوها أثناء تأسيس وتوسيع مشاريعهم، والقرارات التي أثرت على مسار نموهم، والدروس المستفادة. وقدّمت هذه الحوارات للمستمعين رؤى عملية مستقاة من تجارب واقعية، مع تسليط الضوء على أهمية المرونة والابتكار والرؤية طويلة الأمد في بيئة الأعمال الحالية.

إلى جانب ورشة العمل وسلسلة البودكاست، أُجريت مقابلات ركزت على تمكين رواد الأعمال في الكويت واستكشاف دور التعاون بين القطاعين العام والخاص في خلق فرص أكبر لأصحاب المشاريع الطموحين ودعم نمو المشاريع الناشئة. جمعت هذه المقابلات كلاً من أحمد معرفي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لأكاديمية CODED، وسارة القلاف، ممثلة هيئة الشباب العامة، ومحمد القطان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تناولت المناقشات أهمية دعم رواد الأعمال الشباب وخلق بيئة تشجع الابتكار وتطوير الأعمال. كما استكشف المشاركون دور الشراكات الاستراتيجية، وقيمة وجود شريك رقمي موثوق، والفرص التي يمكن تحقيقها من خلال تعاون أوثق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأبرزت الحوارات كيف يمكن لهذه الشراكات أن تسهم في نمو واستدامة ونجاح المشاريع الريادية في الكويت على المدى الطويل.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تؤكد stc التزامها المستمر بدعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات إيمانًا بدورها المحوري في الابتكار والتنمية وصناعة المستقبل. و تواصل stc جهودها في توفير بيئة داعمة تسهم في تمكين الكفاءات النسائية وتعزيز فرص النمو والتطوير بما ينعكس إيجابًا على المجتمع وسوق العمل.

كما نظمت stc جلسة حوارية جمعت عددًا من رائدات الأعمال لمناقشة التحديات والفرص وتبادل الخبرات والأفكار التي تسهم في دعم المرأة وتعزيز دورها في ريادة الأعمال. وبهذه المناسبة أعربت stc عن فخرها بإنجازات المرأة ودورها الفاعل في المجتمع مؤكدةً أهمية دعم وتمكين الكفاءات النسائية.

في تعليقه على المبادرة، قال أحمد النويبت، مدير إدارة العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في شركة الاتصالات الكويتية stc : “ندرك في stc أهمية خلق فرص تُمكّن رواد الأعمال من التعلّم مباشرةً من تجارب من نجحوا في تخطي تحديات بناء وتنمية أعمالهم. ينصبّ تركيزنا على إنشاء منصة تعليمية داعمة تُقدّم تجارب تعليمية وتُتيح الحوار حول المواضيع الأكثر أهمية لأصحاب الأعمال. ونؤمن بأنّ مشاركة التجارب الواقعية وقصص النجاح تُسهم بدورٍ هام في مساعدة رواد الأعمال على اتخاذ قرارات مدروسة وتحديد فرص جديدة للنمو.”

وأضاف النويبت: “تُعدّ ورش العمل وسلسلة البودكاست جزءًا من المبادرات المتنوعة التي أطلقناها لدعم رواد الأعمال الطموحين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي بدأت للتو مشاريعها التجارية الفريدة. ومن خلال مبادرة “وياك”، تواصل stc خلق فرص تربط رواد الأعمال بقادة الأعمال ذوي الخبرة وخبراء الصناعة، ما يُعزّز التزامها بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ويُسهم في التطوير المستمر لبيئة ريادة الأعمال في الكويت.”