عالم زين الجميل.. الشريك الرسمي لحفلات “راشد” في الأرينا

وليد الخشتي يُقدّم درعاً تذكارية من زين إلى الفنان راشد الماجد

أعلنت زين الكويت عن رعايتها لحفلات الفنان القدير راشد الماجد في الأرينا بالتعاون مع شركة “روتانا”، والتي شهدت إقبالاً واسعاً من الجماهير العاشقة لسندباد الأغنية العربية بعد غياب دام 6 سنوات عن الكويت، وقدّمت تجربة فنية راقية لا تُنسى لمُحبّي الأغنية الخليجية والعربية.

خلال الحفل، قام الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي بتقديم درع تذكارية مُقدّمة من زين إلى الفنان الكبير راشد الماجد، أعرب من خلالها عن تقدير الشركة لمسيرته الفنية الحافلة وإسهاماته البارزة في إثراء الأغنية الخليجية والعربية، واعتزازها بدعم هذه الأمسيات التي جمعت الجمهور الكويتي حول تجربة فنية راقية عكست مكانة الفنان لدى مُحبّيه في الكويت والمنطقة.

كما خصّصت زين جناحاً تفاعلياً مميزاً صمّمته بطابع مُستوحى من أغاني الفنان راشد الماجد وأجواء مسيرته الفنية، ليمنح الحضور تجربة إضافية قبل الحفل وخلاله، أتاح لهم التقاط الصور التذكارية وتوثيق اللحظات، بما أضاف بُعداً تفاعلياً للأمسية وأسهم في خلق ذكريات جميلة من هذه الليلة الفنية المميزة.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود زين في دعم الساحة الفنية المحلّية والمساهمة في استقطاب الفعاليات التي تُثري المشهدين الثقافي والترفيهي في البلاد، وتمنح الجمهور تجارب مميزة تجمع بين الأصالة الفنية والتنظيم الراقي والأجواء الجماهيرية الحيوية.

وتنظر زين إلى دعم الفنون باعتباره جزءاً مهماً من دورها المجتمعي، لما للفن من قدرة على تعزيز التواصل بين الناس وصناعة لحظات فرح مشتركة تبقى في الذاكرة، ومن هذا المنطلق، تحرص الشركة على مساندة الفعاليات التي تُسهم في نشر البهجة وتعزيز حضور الكويت على خريطة الفعاليات الفنية الخليجية والعربية والعالمية.

وتُجسّد رعاية حفلات الفنان راشد الماجد حرص زين على دعم التجارب التي ترتقي بذائقة الجمهور وتحتفي بالفن الخليجي الأصيل، خاصةً أن الفنان راشد الماجد يحظى بمكانة كبيرة لدى الجمهور في الكويت والمنطقة، ويُمثّل حضوره إضافة بارزة لأي موسم فني، حيث تؤمن زين بأن القطاع الخاص له دور مهم في دعم الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية، والمساهمة في خلق بيئة محلية نابضة بالحياة تُواكب تطلّعات الجمهور.