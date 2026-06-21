بلدية الكويت تطلق غدا حملة توعوية لإزالة التعديات على أملاك الدولة

بلدية الكويت

أعلنت بلدية الكويت عن اطلاق حملة لازالة التعديات المقامة على أراضي الدولة تحت عنوان (الكويت أجمل بلا تعديات) وتستمر حتى السادس من يوليو المقبل.

وبين مدير ادارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي لبلدية الكويت محمد السندان في بيان صحفي أنه تم إعداد خطة توعوية شاملة عبر ملصقات (بوسترات) تحمل رسائل توعية تدعو فيها المواطنين للتعاون مع فرق البلدية والاستجابة الطوعية لازالة كافة أشكال التعديات على املاك الدولة في مناطق السكن الخاص والنموذجي.

ودعا السندان أصحاب التعديات على أملاك الدولة إلى سرعة استجابتهم لازالة كافة أشكال تلك التعديات وأبرزها إقامة سياج أخضر حول ارتداد المنازل أو إقامة ديوانية على رصيف الشارع مما يعرض مرتاديها للخطر ويزيد من احتمالية وقوع حوادث مرورية وإقامة ديوانية بعد الشارع في الساحات العامة وتعريض المارة للخطر.

وأضاف أن الحملة تشمل أيضا التوعية بإزالة استغلال الممرات التي تعطل الخدمات العامة إلى جانب إعاقة أعمال الصيانة لمحولات الكهرباء لاقامة منشآت ملاصقة لها تعيق فرق الجهات المعنية عن أداء عملها المتعلقة بتلك المحولات.