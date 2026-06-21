الإحصاء: ارتفاع التضخم محليا 2.49% نهاية مايو الماضي على أساس سنوي

مدينة الكويت

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاعا في الأرقام القياسية للمستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 49ر2 في المئة بنهاية شهر مايو 2026 على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في بيانات خصت بها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في شهر مايو الماضي بنسبة 07ر0 في المئة مقارنة بشهر ابريل الماضي.

وعزت ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسة المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والصحة والكساء والملبوسات والتعليم والسلع والخدمات المتنوعة.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في مايو الماضي بنسبة 96ر5 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة 07ر0 في المئة.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الكساء والملبوسات) ارتفع بنسبة 10ر1 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات (المسكن) بنسبة 49ر0 في المئة وكذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) بنسبة 18ر1 في المئة.

ولفتت إلى أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 19ر1 في المئة في وقت شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا في أبريل الماضي بنسبة 46ر4 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2025.

وذكرت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 03ر1 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) بنسبة 06ر1 في المئة وكذلك أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 94ر0 في المئة.

وأشارت (الإحصاء) إلى ارتفاع أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) على أساس سنوي في مايو الماضي بنسبة 88ر0 في المئة كما قفزت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) بنسبة 61ر6 في المئة.

وعلى أساس شهري فقد أظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء ارتفاعا في أسعار (الأغذية والمشروبات) بنسبة 24ر0 في المئة مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل الماضي مبينة أن معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع بنسبة 59ر1 في المئة على أساس سنوي في مايو الماضي.